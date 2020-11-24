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24.11.2020 20:42
Рубрика: В мире

Врач Аркадий Попов стал "гражданином года" в Эстонии

Текст: Константин Волков

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Эстонии Аркадий Попов был объявлен 24 ноября лауреатом премии "Гражданин года", сообщает портал эстонского телевидения ERR.

Эта награда вручается в республике с 2003 года вместе с денежной премией и небольшой скульптурой "Цветок общества". В 2020 году на нее были номинированы 12 человек.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Когда нынешний год начался, у меня и в мыслях не было, что на моем горизонте возникнут какие-либо почетные звания. Для меня это огромное признание. Не знаю, достоин ли я этого, поскольку все что я делал, я делал в сотрудничестве с другими медиками, с коллегами по Департаменту здоровья, с министерством. И на самом деле, каждый житель Эстонии внес очень большой вклад, потому что бороться с кризисом в одиночку невозможно. Нужна команда", сказал Попов на торжественной церемонии вручения премии.

Аркадий Попов получил специальность врача в Тартуском университете, а также изучал психологию в Санкт-Петербурге. До того, как возглавить кризисный штаб, он был руководителем Центра скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы. Также известно, что с 5 декабря он станет председателем правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

"Четкая позиция и решительное поведение Аркадия Попова в борьбе с коронавирусом стали необычайно вдохновляющими, - сказал на вручении премии министр культуры Эстонии Тынис Лукас. - Он один из тех, чье руководство в сочетании с совместными усилиями всего эстонского народа создали условия, в которых мы имели возможность наслаждаться культурой и не останавливать жизнь в стране. Именно он и другие подобные ему лидеры делают Эстонию более безопасным местом для жизни".

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