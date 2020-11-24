Новости

В Японии приготовили десерт и коктейль в честь кубика Рубика 17:56
Председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин награжден премией Зворыкина 17:39
Харитонова отстранили от выступлений в Bellator по состоянию здоровья 17:33
В Петербурге возбуждено дело о захвате детей в заложники 17:33
Вакцина "Вектора" направлена в 9 клиник для выявления нежелательных реакций 17:33
В Волгограде арестован напавший на инспекторов ГИБДД водитель 17:27
Начались исследования нановакцины от коронавируса 17:22
Врачи назвали самый ранний и малозаметный симптом коронавируса 17:22
Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните премьером страны 17:18
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу миротворцев в Карабахе 17:16
Названа вероятная причина захвата детей в Колпино 17:09
IATA: Потери авиаперевозчиков могут составить 157 миллиардов долларов 16:56
Житель Колпино отпустил захваченных в заложники детей 16:48
В Киеве символически изгнали Сороса 16:48
Волгоградская область вернется к московскому времени 16:46
Канал The CW закрыл сериал про темнокожего супергероя "Черная Молния" 16:40
Минпросвещения обсуждает формат учебы во втором полугодии 16:38
Япония и Китай планируют возобновить взаимные поездки бизнесменов 16:24
В Туле скончался один из авторов РСЗО "Ураган" и "Торнадо" 16:21
В Подмосковье могут снять часть ограничений до Нового года 16:18
В США обнаружили загадочный монолит из "Космической одиссеи" 16:03
Мишустин потребовал приемлемую цену на вакцину от коронавируса 16:02
СК попросит продлить арест экс-губернатору Фургалу до марта 16:01
"Мастера гостеприимства": Получить грант за туристический креатив 15:57
Лавров: Если США сломают и договор СНВ-3, мы не видим в этом трагедии 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 17:22
Рубрика: Общество

Врачи назвали самый ранний и малозаметный симптом коронавируса

Текст: Тимур Алимов

Чрезмерная сухость в носу и ощущение, обычно возникающее после промывания, могут быть самыми первыми симптомами заражения COVID-19. Об этом заявили ученые из Университета Барселоны, отметившие, что данные признаки появляются еще до потери обоняния и вкуса. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.

Фото: ТАСС
Глава Роспотребнадзора предсказала ежегодное возвращение коронавируса

По словам авторов работы, причиной обонятельной дисфункции у инфицированных SARS-CoV-2, вероятнее всего, связано с нарушением эпителиальных клеток, содержащих фермент ACE2, за который "цепляется" вирус. Главными "жертвами" коронавируса на этапе проникновения в организм являются бокаловидные клетки, которые находятся в дыхательном и кишечном трактах и производят ACE2, а также муцин - основной компонент слизи, защищающей дыхательные пути.

- Разрушение муцинового барьера под действием вируса на бокаловидные клетки способствует нарушению обоняния. Уменьшение количества слизи может вызывать странные ощущения в носовой полости, что может сигнализировать о COVID-19 раньше других симптомов, - пояснили ученые.

Доказательства предположения были получены во время ретроспективного исследования с участием 35 человек с легкой формой коронавирусной инфекции и контрольной группы с таким же числом участников аналогичного пола и возраста.

Результаты показали, что у почти 70 процентов пациентов на раннем этапе заболевания проявлялись "странные ощущения в носу". В контрольной группе этот показатель был в 37 раз меньше. Более 60 процентов заболевших из первой группы заявили о чувстве "ненормальной сухости" в носовой полости. В контрольной так ответили 15 процентов. Свыше половины участников с COVID-19 рассказали, что до потери обоняния чувствовали себя так, как будто им провели "обильное промывание носа".

Фото: iStock
В апельсинах нашли вещество для защиты от коронавируса

- Назальные симптомы чаще всего совпадали с появлением нарушений чувств запаха и вкуса, или предшествовали ему. Средний период таких признаков составлял 12 дней. В целом, около 80 процентов пациентов имели проблемы с потерей обоняния и вкуса соответственно, что согласуется с результатами других исследований по этой теме, - отметили авторы работы.

Исследователи отметили, что полученные итоги имеют важность для ранней диагностики инфекции, особенно в случаях, когда она протекает в легкой бессимптомной форме. В ближайшее время ученые из Барселоны намерены определить точный момент времени, когда неприятные ощущения в носовой полости сменяются более очевидными симптомами COVID-19.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин пообещал не принуждать к вакцинации от коронавируса
Песков отметил сильную перегрузку системы здравоохранения
Госдума одобрила рост пенсий выше инфляции
РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик