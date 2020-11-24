Врачи назвали самый ранний и малозаметный симптом коронавируса

Чрезмерная сухость в носу и ощущение, обычно возникающее после промывания, могут быть самыми первыми симптомами заражения COVID-19. Об этом заявили ученые из Университета Барселоны, отметившие, что данные признаки появляются еще до потери обоняния и вкуса. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.

По словам авторов работы, причиной обонятельной дисфункции у инфицированных SARS-CoV-2, вероятнее всего, связано с нарушением эпителиальных клеток, содержащих фермент ACE2, за который "цепляется" вирус. Главными "жертвами" коронавируса на этапе проникновения в организм являются бокаловидные клетки, которые находятся в дыхательном и кишечном трактах и производят ACE2, а также муцин - основной компонент слизи, защищающей дыхательные пути.

- Разрушение муцинового барьера под действием вируса на бокаловидные клетки способствует нарушению обоняния. Уменьшение количества слизи может вызывать странные ощущения в носовой полости, что может сигнализировать о COVID-19 раньше других симптомов, - пояснили ученые.

Доказательства предположения были получены во время ретроспективного исследования с участием 35 человек с легкой формой коронавирусной инфекции и контрольной группы с таким же числом участников аналогичного пола и возраста.

Результаты показали, что у почти 70 процентов пациентов на раннем этапе заболевания проявлялись "странные ощущения в носу". В контрольной группе этот показатель был в 37 раз меньше. Более 60 процентов заболевших из первой группы заявили о чувстве "ненормальной сухости" в носовой полости. В контрольной так ответили 15 процентов. Свыше половины участников с COVID-19 рассказали, что до потери обоняния чувствовали себя так, как будто им провели "обильное промывание носа".

- Назальные симптомы чаще всего совпадали с появлением нарушений чувств запаха и вкуса, или предшествовали ему. Средний период таких признаков составлял 12 дней. В целом, около 80 процентов пациентов имели проблемы с потерей обоняния и вкуса соответственно, что согласуется с результатами других исследований по этой теме, - отметили авторы работы.

Исследователи отметили, что полученные итоги имеют важность для ранней диагностики инфекции, особенно в случаях, когда она протекает в легкой бессимптомной форме. В ближайшее время ученые из Барселоны намерены определить точный момент времени, когда неприятные ощущения в носовой полости сменяются более очевидными симптомами COVID-19.