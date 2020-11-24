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24.11.2020 18:39
Рубрика: Общество

Выявлен необычный симптом коронавируса

Текст: Тимур Алимов

Искаженное вкусовое восприятие, связанное с ощущением металлического привкуса во рту, является одним из крайне редких, но ранних признаков заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на исследование, опубликованное Национальной медицинской библиотекой США.

Фото: iStock
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Данное вкусовое расстройство, именуемое гипогевзией, может вызываться ринитом, возникающим при инфекциях верхних дыхательных путей, а также в результате прямого поражения обонятельного нейроэпителия вирусом.

Ученые описали клинический случай 59-летней американки, у которой в ходе лечения в стационаре подтвердился COVID-19. По словам самой пациентки, примерно за неделю до появления стандартных симптомов у нее снизился аппетит, а все любимые продукты "стали безвкусными и металлическими". Женщина добавила, что наблюдала постепенное снижение, а затем полную потерю обоняния, хотя при этом отсутствовала заложенность носа.

Издание отмечает, что по словам специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), появление металлического привкуса может быть связано с заболеванием десен, приемом антибиотиков, лечением онкологии, инфекцией носовых пазух и другими болезнями дыхательных путей. Конкретный способ, позволяющий избавиться от этого явления, отсутствует, в некоторых случаях оно исчезает само по себе, но сообщать о нем лечащему врачу необходимо обязательно.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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