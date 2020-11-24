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24.11.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 24 326 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 24 326 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 21,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 5838
  • 2 Санкт-Петербург 3179
  • 3 Московская область 970
  • 4 Нижегородская область 443
  • 5 Свердловская область 384
  • 6 Архангельская область 351
  • 7 Красноярский край 336
  • 8 Республика Карелия 323
  • 9 Воронежская область 318
  • 10 Хабаровский край 315
  • 11 Ростовская область 309
  • 12 Пермский край 296
  • 13 Мурманская область 285
  • 14 Республика Коми 282
  • 15 Республика Бурятия 281
  • 16 Забайкальский край 269
  • 17 Иркутская область 268
  • 18 Ульяновская область 242
  • 19 Вологодская область 241
  • 20 Саратовская область 240
  • 21 Самарская область 237
  • 22 Омская область 235
  • 23 Волгоградская область 233
  • 24 Кировская область 233
  • 25 Приморский край 232
  • 26 Алтайский край 228
  • 27 Ставропольский край 226
  • 28 Челябинская область 223
  • 29 Республика Саха (Якутия) 219
  • 30 Ленинградская область 204
  • 31 Тверская область 198
  • 32 Томская область 198
  • 33 Ханты-Мансийский АО 197
  • 34 Ямало-Ненецкий АО 196
  • 35 Калининградская область 185
  • 36 Новгородская область 185
  • 37 Оренбургская область 185
  • 38 Республика Крым 184
  • 39 Ярославская область 182
  • 40 Республика Хакасия 181
  • 41 Кемеровская область 177
  • 42 Новосибирская область 175
  • 43 Тюменская область 172
  • 44 Псковская область 170
  • 45 Удмуртская Республика 169
  • 46 Пензенская область 165
  • 47 Краснодарский край 163
  • 48 Белгородская область 162
  • 49 Амурская область 157
  • 50 Ивановская область 155
  • 51 Курская область 154
  • 52 Тульская область 150
  • 53 Астраханская область 146
  • 54 Калужская область 143
  • 55 Орловская область 142
  • 56 Костромская область 139
  • 57 Владимирская область 129
  • 58 Республика Башкортостан 128
  • 59 Республика Алтай 125
  • 60 Сахалинская область 122
  • 61 Тамбовская область 120
  • 62 Липецкая область 116
  • 63 Рязанская область 115
  • 64 Чувашская Республика 113
  • 65 Смоленская область 105
  • 66 Республика Дагестан 104
  • 67 Курганская область 104
  • 68 Брянская область 101
  • 69 Республика Тыва 99
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 88
  • 71 Республика Мордовия 88
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 86
  • 73 Чеченская Республика 86
  • 74 Республика Адыгея 81
  • 75 Республика Ингушетия 78
  • 76 Республика Северная Осетия 75
  • 77 Республика Татарстан 75
  • 78 Республика Калмыкия 71
  • 79 Камчатский край 65
  • 80 г. Севастополь 55
  • 81 Республика Марий Эл 50
  • 82 Магаданская область 46
  • 83 Еврейская АО 22
  • 84 Чукотский АО 8
  • 85 Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 138 828 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ 0,2%
  • 2. Республика Калмыкия, Ханты-Мансийский автономный округ, Брянская область, Республика Дагестан 0,6%
  • 3. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%
За последние сутки подтвержден 491 летальный случай:
  • Белгородская область 8
  • Брянская область 2
  • Воронежская область 11
  • Ивановская область 5
  • Костромская область 1
  • Курская область 4
  • Липецкая область 3
  • Московская область 21
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 2
  • Тверская область 3
  • Тульская область 3
  • Москва 76
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 10
  • Архангельская область 1
  • Вологодская область 10
  • Мурманская область 8
  • Санкт-Петербург 80
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 3
  • Республика Крым 4
  • Краснодарский край 7
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 4
  • Ростовская область 18
  • Севастополь 4
  • Республика Дагестан 9
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Ставропольский край 4
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 1
  • Удмуртская Республика 2
  • Республика Чувашия 6
  • Пермский край 10
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 11
  • Оренбургская область 5
  • Пензенская область 2
  • Самарская область 5
  • Саратовская область 3
  • Курганская область 4
  • Свердловская область 9
  • Тюменская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Челябинская область 9
  • Алтайский край 1
  • Красноярский край 24
  • Иркутская область 9
  • Кемеровская область 4
  • Новосибирская область 6
  • Омская область 8
  • Томская область 3
  • Республика Бурятия 12
  • Республика Саха (Якутия) 9
  • Забайкальский край 6
  • Камчатский край 3
  • Приморский край 5
  • Магаданская область 2
  • Хабаровский край 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умер 37 031 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 23 226 человек:
  • Белгородская область 234
  • Брянская область 125
  • Владимирская область 205
  • Воронежская область 235
  • Ивановская область 143
  • Калужская область 217
  • Костромская область 170
  • Курская область 212
  • Липецкая область 107
  • Московская область 558
  • Орловская область 194
  • Рязанская область 193
  • Смоленская область 121
  • Тамбовская область 242
  • Тверская область 235
  • Тульская область 169
  • Ярославская область 162
  • Москва 5601
  • Республика Карелия 143
  • Республика Коми 391
  • Архангельская область 389
  • Ненецкий автономный округ 8
  • Вологодская область 168
  • Калининградская область 129
  • Ленинградская область 247
  • Мурманская область 219
  • Новгородская область 114
  • Псковская область 74
  • Санкт-Петербург 1628
  • Республика Адыгея 43
  • Республика Калмыкия 100
  • Республика Крым 401
  • Краснодарский край 206
  • Астраханская область 87
  • Волгоградская область 285
  • Ростовская область 314
  • Севастополь 83
  • Республика Дагестан 118
  • Республика Ингушетия 156
  • Кабардино-Балкарская Республика 115
  • Карачаево-Черкесская Республика 121
  • Республика Северная Осетия - Алания 96
  • Чеченская Республика 23
  • Ставропольский край 128
  • Республика Башкортостан 64
  • Республика Марий Эл 73
  • Республика Мордовия 71
  • Республика Татарстан 71
  • Удмуртская Республика 97
  • Республика Чувашия 32
  • Пермский край 235
  • Кировская область 208
  • Нижегородская область 890
  • Оренбургская область 139
  • Пензенская область 326
  • Самарская область 179
  • Саратовская область 512
  • Ульяновская область 275
  • Курганская область 53
  • Свердловская область 387
  • Тюменская область 278
  • Ханты-Мансийский автономный округ 188
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 105
  • Челябинская область 98
  • Республика Алтай 147
  • Республика Тыва 56
  • Республика Хакасия 129
  • Алтайский край 269
  • Красноярский край 331
  • Иркутская область 288
  • Кемеровская область 174
  • Новосибирская область 118
  • Омская область 297
  • Томская область 217
  • Республика Бурятия 216
  • Республика Саха (Якутия) 301
  • Забайкальский край 415
  • Камчатский край 98
  • Приморский край 151
  • Амурская область 135
  • Магаданская область 73
  • Хабаровский край 321
  • Сахалинская область 253
  • Еврейская автономная область 34
  • Чукотский автономный округ 13

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 634 671.

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