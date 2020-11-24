За сутки в России подтверждено 24 326 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 21,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 5838
- 2 Санкт-Петербург 3179
- 3 Московская область 970
- 4 Нижегородская область 443
- 5 Свердловская область 384
- 6 Архангельская область 351
- 7 Красноярский край 336
- 8 Республика Карелия 323
- 9 Воронежская область 318
- 10 Хабаровский край 315
- 11 Ростовская область 309
- 12 Пермский край 296
- 13 Мурманская область 285
- 14 Республика Коми 282
- 15 Республика Бурятия 281
- 16 Забайкальский край 269
- 17 Иркутская область 268
- 18 Ульяновская область 242
- 19 Вологодская область 241
- 20 Саратовская область 240
- 21 Самарская область 237
- 22 Омская область 235
- 23 Волгоградская область 233
- 24 Кировская область 233
- 25 Приморский край 232
- 26 Алтайский край 228
- 27 Ставропольский край 226
- 28 Челябинская область 223
- 29 Республика Саха (Якутия) 219
- 30 Ленинградская область 204
- 31 Тверская область 198
- 32 Томская область 198
- 33 Ханты-Мансийский АО 197
- 34 Ямало-Ненецкий АО 196
- 35 Калининградская область 185
- 36 Новгородская область 185
- 37 Оренбургская область 185
- 38 Республика Крым 184
- 39 Ярославская область 182
- 40 Республика Хакасия 181
- 41 Кемеровская область 177
- 42 Новосибирская область 175
- 43 Тюменская область 172
- 44 Псковская область 170
- 45 Удмуртская Республика 169
- 46 Пензенская область 165
- 47 Краснодарский край 163
- 48 Белгородская область 162
- 49 Амурская область 157
- 50 Ивановская область 155
- 51 Курская область 154
- 52 Тульская область 150
- 53 Астраханская область 146
- 54 Калужская область 143
- 55 Орловская область 142
- 56 Костромская область 139
- 57 Владимирская область 129
- 58 Республика Башкортостан 128
- 59 Республика Алтай 125
- 60 Сахалинская область 122
- 61 Тамбовская область 120
- 62 Липецкая область 116
- 63 Рязанская область 115
- 64 Чувашская Республика 113
- 65 Смоленская область 105
- 66 Республика Дагестан 104
- 67 Курганская область 104
- 68 Брянская область 101
- 69 Республика Тыва 99
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 88
- 71 Республика Мордовия 88
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 86
- 73 Чеченская Республика 86
- 74 Республика Адыгея 81
- 75 Республика Ингушетия 78
- 76 Республика Северная Осетия 75
- 77 Республика Татарстан 75
- 78 Республика Калмыкия 71
- 79 Камчатский край 65
- 80 г. Севастополь 55
- 81 Республика Марий Эл 50
- 82 Магаданская область 46
- 83 Еврейская АО 22
- 84 Чукотский АО 8
- 85 Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 138 828 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ 0,2%
- 2. Республика Калмыкия, Ханты-Мансийский автономный округ, Брянская область, Республика Дагестан 0,6%
- 3. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%
За последние сутки подтвержден 491 летальный случай:
- Белгородская область 8
- Брянская область 2
- Воронежская область 11
- Ивановская область 5
- Костромская область 1
- Курская область 4
- Липецкая область 3
- Московская область 21
- Орловская область 2
- Рязанская область 1
- Смоленская область 2
- Тверская область 3
- Тульская область 3
- Москва 76
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 10
- Архангельская область 1
- Вологодская область 10
- Мурманская область 8
- Санкт-Петербург 80
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 3
- Республика Крым 4
- Краснодарский край 7
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 4
- Ростовская область 18
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 9
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Ставропольский край 4
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 1
- Удмуртская Республика 2
- Республика Чувашия 6
- Пермский край 10
- Кировская область 1
- Нижегородская область 11
- Оренбургская область 5
- Пензенская область 2
- Самарская область 5
- Саратовская область 3
- Курганская область 4
- Свердловская область 9
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Челябинская область 9
- Алтайский край 1
- Красноярский край 24
- Иркутская область 9
- Кемеровская область 4
- Новосибирская область 6
- Омская область 8
- Томская область 3
- Республика Бурятия 12
- Республика Саха (Якутия) 9
- Забайкальский край 6
- Камчатский край 3
- Приморский край 5
- Магаданская область 2
- Хабаровский край 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умер 37 031 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 23 226 человек:
- Белгородская область 234
- Брянская область 125
- Владимирская область 205
- Воронежская область 235
- Ивановская область 143
- Калужская область 217
- Костромская область 170
- Курская область 212
- Липецкая область 107
- Московская область 558
- Орловская область 194
- Рязанская область 193
- Смоленская область 121
- Тамбовская область 242
- Тверская область 235
- Тульская область 169
- Ярославская область 162
- Москва 5601
- Республика Карелия 143
- Республика Коми 391
- Архангельская область 389
- Ненецкий автономный округ 8
- Вологодская область 168
- Калининградская область 129
- Ленинградская область 247
- Мурманская область 219
- Новгородская область 114
- Псковская область 74
- Санкт-Петербург 1628
- Республика Адыгея 43
- Республика Калмыкия 100
- Республика Крым 401
- Краснодарский край 206
- Астраханская область 87
- Волгоградская область 285
- Ростовская область 314
- Севастополь 83
- Республика Дагестан 118
- Республика Ингушетия 156
- Кабардино-Балкарская Республика 115
- Карачаево-Черкесская Республика 121
- Республика Северная Осетия - Алания 96
- Чеченская Республика 23
- Ставропольский край 128
- Республика Башкортостан 64
- Республика Марий Эл 73
- Республика Мордовия 71
- Республика Татарстан 71
- Удмуртская Республика 97
- Республика Чувашия 32
- Пермский край 235
- Кировская область 208
- Нижегородская область 890
- Оренбургская область 139
- Пензенская область 326
- Самарская область 179
- Саратовская область 512
- Ульяновская область 275
- Курганская область 53
- Свердловская область 387
- Тюменская область 278
- Ханты-Мансийский автономный округ 188
- Ямало-Ненецкий автономный округ 105
- Челябинская область 98
- Республика Алтай 147
- Республика Тыва 56
- Республика Хакасия 129
- Алтайский край 269
- Красноярский край 331
- Иркутская область 288
- Кемеровская область 174
- Новосибирская область 118
- Омская область 297
- Томская область 217
- Республика Бурятия 216
- Республика Саха (Якутия) 301
- Забайкальский край 415
- Камчатский край 98
- Приморский край 151
- Амурская область 135
- Магаданская область 73
- Хабаровский край 321
- Сахалинская область 253
- Еврейская автономная область 34
- Чукотский автономный округ 13
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 634 671.