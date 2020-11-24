За сутки в России подтверждено 24 326 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 21,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5838

2 Санкт-Петербург 3179

3 Московская область 970

4 Нижегородская область 443

5 Свердловская область 384

6 Архангельская область 351

7 Красноярский край 336

8 Республика Карелия 323

9 Воронежская область 318

10 Хабаровский край 315

11 Ростовская область 309

12 Пермский край 296

13 Мурманская область 285

14 Республика Коми 282

15 Республика Бурятия 281

16 Забайкальский край 269

17 Иркутская область 268

18 Ульяновская область 242

19 Вологодская область 241

20 Саратовская область 240

21 Самарская область 237

22 Омская область 235

23 Волгоградская область 233

24 Кировская область 233

25 Приморский край 232

26 Алтайский край 228

27 Ставропольский край 226

28 Челябинская область 223

29 Республика Саха (Якутия) 219

30 Ленинградская область 204

31 Тверская область 198

32 Томская область 198

33 Ханты-Мансийский АО 197

34 Ямало-Ненецкий АО 196

35 Калининградская область 185

36 Новгородская область 185

37 Оренбургская область 185

38 Республика Крым 184

39 Ярославская область 182

40 Республика Хакасия 181

41 Кемеровская область 177

42 Новосибирская область 175

43 Тюменская область 172

44 Псковская область 170

45 Удмуртская Республика 169

46 Пензенская область 165

47 Краснодарский край 163

48 Белгородская область 162

49 Амурская область 157

50 Ивановская область 155

51 Курская область 154

52 Тульская область 150

53 Астраханская область 146

54 Калужская область 143

55 Орловская область 142

56 Костромская область 139

57 Владимирская область 129

58 Республика Башкортостан 128

59 Республика Алтай 125

60 Сахалинская область 122

61 Тамбовская область 120

62 Липецкая область 116

63 Рязанская область 115

64 Чувашская Республика 113

65 Смоленская область 105

66 Республика Дагестан 104

67 Курганская область 104

68 Брянская область 101

69 Республика Тыва 99

70 Кабардино-Балкарская Республика 88

71 Республика Мордовия 88

72 Карачаево-Черкесская Республика 86

73 Чеченская Республика 86

74 Республика Адыгея 81

75 Республика Ингушетия 78

76 Республика Северная Осетия 75

77 Республика Татарстан 75

78 Республика Калмыкия 71

79 Камчатский край 65

80 г. Севастополь 55

81 Республика Марий Эл 50

82 Магаданская область 46

83 Еврейская АО 22

84 Чукотский АО 8

85 Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 138 828 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0,2%

2. Республика Калмыкия, Ханты-Мансийский автономный округ, Брянская область, Республика Дагестан 0,6%

3. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7% За последние сутки подтвержден 491 летальный случай: Белгородская область 8

Брянская область 2

Воронежская область 11

Ивановская область 5

Костромская область 1

Курская область 4

Липецкая область 3

Московская область 21

Орловская область 2

Рязанская область 1

Смоленская область 2

Тверская область 3

Тульская область 3

Москва 76

Республика Карелия 2

Республика Коми 10

Архангельская область 1

Вологодская область 10

Мурманская область 8

Санкт-Петербург 80

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 3

Республика Крым 4

Краснодарский край 7

Астраханская область 3

Волгоградская область 4

Ростовская область 18

Севастополь 4

Республика Дагестан 9

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Северная Осетия - Алания 3

Ставропольский край 4

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 1

Удмуртская Республика 2

Республика Чувашия 6

Пермский край 10

Кировская область 1

Нижегородская область 11

Оренбургская область 5

Пензенская область 2

Самарская область 5

Саратовская область 3

Курганская область 4

Свердловская область 9

Тюменская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Челябинская область 9

Алтайский край 1

Красноярский край 24

Иркутская область 9

Кемеровская область 4

Новосибирская область 6

Омская область 8

Томская область 3

Республика Бурятия 12

Республика Саха (Якутия) 9

Забайкальский край 6

Камчатский край 3

Приморский край 5

Магаданская область 2

Хабаровский край 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умер 37 031 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 23 226 человек: Белгородская область 234

Брянская область 125

Владимирская область 205

Воронежская область 235

Ивановская область 143

Калужская область 217

Костромская область 170

Курская область 212

Липецкая область 107

Московская область 558

Орловская область 194

Рязанская область 193

Смоленская область 121

Тамбовская область 242

Тверская область 235

Тульская область 169

Ярославская область 162

Москва 5601

Республика Карелия 143

Республика Коми 391

Архангельская область 389

Ненецкий автономный округ 8

Вологодская область 168

Калининградская область 129

Ленинградская область 247

Мурманская область 219

Новгородская область 114

Псковская область 74

Санкт-Петербург 1628

Республика Адыгея 43

Республика Калмыкия 100

Республика Крым 401

Краснодарский край 206

Астраханская область 87

Волгоградская область 285

Ростовская область 314

Севастополь 83

Республика Дагестан 118

Республика Ингушетия 156

Кабардино-Балкарская Республика 115

Карачаево-Черкесская Республика 121

Республика Северная Осетия - Алания 96

Чеченская Республика 23

Ставропольский край 128

Республика Башкортостан 64

Республика Марий Эл 73

Республика Мордовия 71

Республика Татарстан 71

Удмуртская Республика 97

Республика Чувашия 32

Пермский край 235

Кировская область 208

Нижегородская область 890

Оренбургская область 139

Пензенская область 326

Самарская область 179

Саратовская область 512

Ульяновская область 275

Курганская область 53

Свердловская область 387

Тюменская область 278

Ханты-Мансийский автономный округ 188

Ямало-Ненецкий автономный округ 105

Челябинская область 98

Республика Алтай 147

Республика Тыва 56

Республика Хакасия 129

Алтайский край 269

Красноярский край 331

Иркутская область 288

Кемеровская область 174

Новосибирская область 118

Омская область 297

Томская область 217

Республика Бурятия 216

Республика Саха (Якутия) 301

Забайкальский край 415

Камчатский край 98

Приморский край 151

Амурская область 135

Магаданская область 73

Хабаровский край 321

Сахалинская область 253

Еврейская автономная область 34

Чукотский автономный округ 13 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 634 671.