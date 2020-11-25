Акции Ozon выросли на 41 процент после начала IPO

Российская компания Ozon, которая занимается интернет-торговлей, вышла со своими акциями на американскую биржу NASDAQ.

Первичное публичное размещение акций началось с 30 долларов за штуку. По сообщениям Bloomberg, после начала торгов на бирже ценные бумаги Ozon взлетели в цене более чем 41 процент и стали стоить 42,30 доллара. Дальше акции немного просели по стоимости, но остались на уровне выше 40 долларов (40,18 доллара).

Как отмечается, в планах российской компании привлечь в ходе размещения 990 миллионов долларов за 33 миллиона акций.

На Московской бирже акции Ozon прибавили более 6 процентов и торгуются на уровне 3239 рублей за штуку.