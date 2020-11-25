Американцы игнорируют призывы властей оставаться дома на День благодарения

Тем временем число пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции в больницах США, во вторник превысило 86 тысяч человек, что является самым высоким показателем за все время пандемии. Кроме того, 30 из 50 штатов сообщили о рекордном количестве госпитализаций в связи с COVID-19 в этом месяце. За последние семь дней в среднем у 171 тысячи американцев зафиксирован положительный тест на инфекцию, ежедневно более 1500 пациентов умирают от COVID-19.
После первоначальной волны инфекций, наблюдавшейся в крупных городах США весной и летом, пандемия COVID-19 теперь охватила сельские и небольшие города Америки. По данным американского проекта отслеживания COVID, уровень инфицирования в десятке штатов Среднего Запада превысил аналогичный показатель в любом другом регионе, взлетев в 20 раз с середины июня до середины ноября. Многие больницы Среднего Запада сообщают о серьезной нехватке коек, оборудования и клинического персонала и просят сотрудников работать больше, чтобы приспособиться к третьей волне пандемии, сообщает Reuters. Наиболее серьезная ситуация с количеством заболевших COVID-19 наблюдается в штатах, население которых в последние месяцы наиболее активно сопротивлялось ношению масок и практике социального дистанцирования. "Мы горим из-за COVID", - сказал губернатор Кентукки Энди Бешир, выступая в поддержку мер изоляции, введенных властями штата на прошлой неделе, включая новые ограничения на розничную торговлю и закрытие школ.
Главный хирург США, член целевой группы Белого дома по коронавирусу, Джером Адамс призвал общественность осознать "серьезность момента" и придерживаться ношения защитных покрытий, избегать скопления людей и соблюдать правила гигиены рук до тех пор, пока новые терапевтические методы лечения и вакцины не станут широко доступными в ближайшие месяцы. "Нам просто нужно, чтобы вы, американский народ, продержались еще немного", - сказал Адамс в интервью Fox News.
Органы здравоохранения также заявили на этой неделе: они ожидают, что первые вакцины получат одобрение регулирующих органов США для распространения в следующем месяце и их начнут вводить медицинским работникам первой линии и другим "приоритетным лицам" к середине декабря. Но вряд ли они станут доступны широкой публике до апреля или мая, считают эксперты.