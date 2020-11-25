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25.11.2020 05:12
Рубрика: В мире

Американцы игнорируют призывы властей оставаться дома на День благодарения

Текст: Максим Макарычев
Официальные лица призвали американцев оставаться дома в выходные на День Благодарения и отменить традиционные праздничные путешествия по стране. Эти рекомендации вызваны тем, что рекордные госпитализации по всей Америке поставили медицинские учреждения на грань катастрофы. Между тем правительственные данные свидетельствуют, что такие просьбы повсеместно игнорируются. В последние дни миллионы американцев устремились в аэропорты и на автобаны, что привело к самому загруженному периоду поездок в США, начиная с марта.
Фото: AFP/NICHOLAS KAMM Фото: AFP/NICHOLAS KAMM
Фото: AFP/NICHOLAS KAMM

Тем временем число пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции в больницах США, во вторник превысило 86 тысяч человек, что является самым высоким показателем за все время пандемии. Кроме того, 30 из 50 штатов сообщили о рекордном количестве госпитализаций в связи с COVID-19 в этом месяце. За последние семь дней в среднем у 171 тысячи американцев зафиксирован положительный тест на инфекцию, ежедневно более 1500 пациентов умирают от COVID-19.

Фото: EPA-EFE/Alba Vigaray
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После первоначальной волны инфекций, наблюдавшейся в крупных городах США весной и летом, пандемия COVID-19 теперь охватила сельские и небольшие города Америки. По данным американского проекта отслеживания COVID, уровень инфицирования в десятке штатов Среднего Запада превысил аналогичный показатель в любом другом регионе, взлетев в 20 раз с середины июня до середины ноября. Многие больницы Среднего Запада сообщают о серьезной нехватке коек, оборудования и клинического персонала и просят сотрудников работать больше, чтобы приспособиться к третьей волне пандемии, сообщает Reuters. Наиболее серьезная ситуация с количеством заболевших COVID-19 наблюдается в штатах, население которых в последние месяцы наиболее активно сопротивлялось ношению масок и практике социального дистанцирования. "Мы горим из-за COVID", - сказал губернатор Кентукки Энди Бешир, выступая в поддержку мер изоляции, введенных властями штата на прошлой неделе, включая новые ограничения на розничную торговлю и закрытие школ.

Главный хирург США, член целевой группы Белого дома по коронавирусу, Джером Адамс призвал общественность осознать "серьезность момента" и придерживаться ношения защитных покрытий, избегать скопления людей и соблюдать правила гигиены рук до тех пор, пока новые терапевтические методы лечения и вакцины не станут широко доступными в ближайшие месяцы. "Нам просто нужно, чтобы вы, американский народ, продержались еще немного", - сказал Адамс в интервью Fox News.

Органы здравоохранения также заявили на этой неделе: они ожидают, что первые вакцины получат одобрение регулирующих органов США для распространения в следующем месяце и их начнут вводить медицинским работникам первой линии и другим "приоритетным лицам" к середине декабря. Но вряд ли они станут доступны широкой публике до апреля или мая, считают эксперты.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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