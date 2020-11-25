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25.11.2020 21:04
Рубрика: Спорт

Возьмет любую подачу

Андрей Рублев дружит с Сафиным, обыгрывает Федерера и следит за Тимом
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)
Российский теннисист Андрей Рублев провел самый успешный сезон в карьере. Андрей выиграл пять турниров и завершил год на восьмой строчке мирового рейтинга, впервые пробившись на Итоговый чемпионат ATP. О главных победах и людях, которые повлияли на его становление, Рублев рассказал журналистам в ходе онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Андрей Рублев за год попробовал больше 20 ракеток, чтобы выбрать всего пять, которые бы идеально ему подходили. Фото: EPA Андрей Рублев за год попробовал больше 20 ракеток, чтобы выбрать всего пять, которые бы идеально ему подходили. Фото: EPA
Андрей Рублев за год попробовал больше 20 ракеток, чтобы выбрать всего пять, которые бы идеально ему подходили. Фото: EPA

То, что Андрей должен был стать спортсменом, было понятно с самого начала. Его отец - бывший профессиональный боксер. А мама - тренер по теннису, которая на ранних этапах работала с Анной Курниковой. В семейном видеоархиве даже сохранились записи тех занятий. Но на Курникову Рублев не особо обращал внимание. Его кумиром был Марат Сафин. Сейчас их часто сравнивают. Андрей ничего не имеет против.

Рублев победил Тима в заключительном матче Итогового турнира АТР

- Положительно реагирую на такие сравнения. Люблю Марата. Мы отлично общаемся. Как раз после пресс-конференции договорились где-то посидеть. А в детстве я фанател от Сафина, от Рафаэля Надаля, - признался Андрей. - Сейчас фанатизма нет. Но мне очень нравится, как играет Доминик Тим: невероятно зрелищно и интересно. Рафа - боец, он очень силен в психологическом плане. На нашем уровне сложно говорить о кумирах. Мы наблюдаем за нюансами: кто-то круто делает одну вещь, кто-то другую. У меня, например, неплохо получается удар справа.

Он, возможно, и помог одержать фантастическую победу над еще одним выдающимся теннисистом Роджером Федерером в 2019 году.

- Я был в шоке, - признался Андрей. - Но больше думал не о себе, а о нем. Представьте только, какое давление на него оказывается. Теннис - такой вид спорта, где ты проигрываешь каждую неделю. Роджер столько лет держится в топе, и каждый раз, выходя на корт, ему надо подтверждать свой статус. А если он еще уступает андердогу, каким был я в том матче в Цинциннати (Федерер был третьей ракеткой мира, Рублев - 70-й. - "РГ"), то из этого делают сенсацию.

Пока у Андрея не так много матчей против топовых игроков. Но нехватку опыта можно воспринимать не только как проблему. Это также означает, что спортсмену есть куда расти, что все еще впереди.

- Слава богу, есть большой потенциал во всех элементах игры: в психологии, в физике, в скорости, - подчеркнул Рублев. - Я не достиг лимита, и это классно. Если буду дальше прогрессировать, то и рейтинг будет расти. Если достигну лимита и это будет топ-8 - ок. Если топ-5 или топ-3 - хорошо. Возможно, у меня нет потенциала, чтобы стать первой ракеткой мира. Все хотят быть лучшими. Я не исключение. А получится ли, покажет время.

Спорт Теннис Игроки

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