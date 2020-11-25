Российский теннисист Андрей Рублев провел самый успешный сезон в карьере. Андрей выиграл пять турниров и завершил год на восьмой строчке мирового рейтинга, впервые пробившись на Итоговый чемпионат ATP. О главных победах и людях, которые повлияли на его становление, Рублев рассказал журналистам в ходе онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Андрей Рублев за год попробовал больше 20 ракеток, чтобы выбрать всего пять, которые бы идеально ему подходили. Фото: EPA

То, что Андрей должен был стать спортсменом, было понятно с самого начала. Его отец - бывший профессиональный боксер. А мама - тренер по теннису, которая на ранних этапах работала с Анной Курниковой. В семейном видеоархиве даже сохранились записи тех занятий. Но на Курникову Рублев не особо обращал внимание. Его кумиром был Марат Сафин. Сейчас их часто сравнивают. Андрей ничего не имеет против.

- Положительно реагирую на такие сравнения. Люблю Марата. Мы отлично общаемся. Как раз после пресс-конференции договорились где-то посидеть. А в детстве я фанател от Сафина, от Рафаэля Надаля, - признался Андрей. - Сейчас фанатизма нет. Но мне очень нравится, как играет Доминик Тим: невероятно зрелищно и интересно. Рафа - боец, он очень силен в психологическом плане. На нашем уровне сложно говорить о кумирах. Мы наблюдаем за нюансами: кто-то круто делает одну вещь, кто-то другую. У меня, например, неплохо получается удар справа.

Он, возможно, и помог одержать фантастическую победу над еще одним выдающимся теннисистом Роджером Федерером в 2019 году.

- Я был в шоке, - признался Андрей. - Но больше думал не о себе, а о нем. Представьте только, какое давление на него оказывается. Теннис - такой вид спорта, где ты проигрываешь каждую неделю. Роджер столько лет держится в топе, и каждый раз, выходя на корт, ему надо подтверждать свой статус. А если он еще уступает андердогу, каким был я в том матче в Цинциннати (Федерер был третьей ракеткой мира, Рублев - 70-й. - "РГ"), то из этого делают сенсацию.

Пока у Андрея не так много матчей против топовых игроков. Но нехватку опыта можно воспринимать не только как проблему. Это также означает, что спортсмену есть куда расти, что все еще впереди.

- Слава богу, есть большой потенциал во всех элементах игры: в психологии, в физике, в скорости, - подчеркнул Рублев. - Я не достиг лимита, и это классно. Если буду дальше прогрессировать, то и рейтинг будет расти. Если достигну лимита и это будет топ-8 - ок. Если топ-5 или топ-3 - хорошо. Возможно, у меня нет потенциала, чтобы стать первой ракеткой мира. Все хотят быть лучшими. Я не исключение. А получится ли, покажет время.