Артефакты возрастом до 6000 лет обнажил тающий в Норвегии ледник

В Норвегии археологи при обследовании тающего ледника в высокогорном районе графства Иннландет обнаружили около семи десятков стрел, возраст которых достигает 6000 лет.

Исследование опубликовано в журнале Holocene, а коротко о нем рассказывает National Geographic. Артефакты были обнаружены при обследовании участка, который еще не так давно был покрыт толстым слоем льда. Речь идет о тающем леднике Лангфонн.

Исследования здесь стартовали в 2006 году, когда путешественник обнаружил на месте растаявшего льда кожаную обувь. Ее возраст был оценен более чем в 3000 лет. Поскольку ледник продолжает медленно таять, в 2014 и 2016 годах на нем работали две археологические экспедиции. Тогда удалось найти древний торговый путь, активно использовавшийся в эпоху викингов.

Новые находки доказывают, что охотники использовали этот "ледяной" участок на протяжении многих тысячелетий. Причем техника охоты на протяжении длительного периода времени практически не менялась. На это указывают многочисленные целиком сохранившиеся стрелы и их наконечники, найденные здесь археологами.

Исследователи отмечают, что всего было найдено 68 таких артефактов. Возраст самых древних из них составляет 6000 лет, а самые "свежие" находки относятся к XIV веку нашей эры. На данный момент это самая большая подобная коллекция, найденная на территории Норвегии.

Анализ показал, что в эпоху неолита местные охотники использовали в основном каменные наконечники для стрел. Также были найдены древние стрелы с наконечниками, изготовленными из раковин моллюсков. Более поздние метательные снаряды были оснащены уже железными наконечниками.

Исследование доказывает, что технология охоты в этих местах не менялась на протяжении более чем семи тысячелетий. Менялся только материал, который использовали для изготовления наконечников стрел. К слову, вероятно, будут и новые подобные находки, ведь ледник продолжает таять. По оценкам ученых, сейчас площадь Лангфонна вдвое меньше, чем в конце 1990-х годов.

Помимо стрел археологи также нашли множество оленьих костей. Это стало новым важным доказательством того, что высокогорные и покрытые льдом участки в Норвегии были излюбленным местом для охоты на оленей.

Эти животные специально уходили на лед, спасаясь от назойливых насекомых. Они отлично переносят холод, поэтому высокогорье было для них идеальным местом обитания. Подметили это еще в глубокой древности и люди. Они специально поднимались на самые высокие горные участки, чтобы поохотиться на оленей.

Ученые назвали данный участок "машиной времени". К сожалению, анализ артефактов доказал, что лед не во всех случаях способен хорошо их сохранять. Самые старые из находок были фрагментированы и сильно повреждены эрозией. Однако это может указывать и на то, что за прошедшие семь тысяч лет данный ледник таял уже не раз, из-за чего древнейшие стрелы подвергались прямому воздействию солнечных лучей, ветра и талой воды.

В то же время артефакты более поздних периодов выглядят совсем "свежими". В качестве примера исследователи приводят 1500-летнюю стрелу, в которой в качестве наконечника была использована заостренная раковина мидии. Она выглядит так, как будто ее выпустили из лука буквально вчера.

К слову, анализ показал, что раковина, из которой был изготовлен наконечник этой стрелы, была добыта в реке, расположенной примерно в 75 километрах от места ее находки. Это также свидетельствует о том, что охотники намеренно следовали за мигрировавшими животными и значительно удалялись от своих жилищ.