Вопреки всем эпидемиологическим трудностям при поддержке министерства культуры и Фонда президентских грантов Ассоциация музыкальных театров России, объединяющая 62 коллектива, провела ставший уже традиционным фестиваль "Видеть музыку" в заветном для артистов и публики формате offline/live. За два месяца Москва увидела 35 спектаклей почти из 20 городов.

Концепция фестиваля очень гибкая: без всяких экспертных отборов театры показывают в столице исключительно те спектакли, которые сами считают своими лучшими работами. Из-за этого, конечно, иногда возникают казусы и вопросы к художественно-профессиональному уровню некоторых коллективов, но, с другой стороны, это создает более объективный, а не парадный портрет жизни музыкальных театров.

Например, Ивановский музыкальный театр до сих пор не открыл сезон, хотя эпидемиологическая ситуация в области относительно благополучная. В Москву привезли мюзикл Евгения Загота "Робин Гуд".

Но свобода выбора уже не впервые приводит к тому, что в афише возникает дублирование названий. На сей раз Carmina Burana Орфа была показана "Царицынской оперой" из Волгограда и "Донбасс-Оперой" из Донецка. Оба спектакля прошли с оттенком настоящего героизма: коллективы добирались до столицы на автобусах.

Если "Санктъ-Петербургъ Опера" привезла в Москву редкости от прославленных композиторов - "Эсмеральду" Даргомыжского и "Петра Великого" Доницетти, то другие театры пошли на еще больший риск и обратились к сочинениям современных авторов. Самая молодая оперная труппа России из Астрахани показала "Ревизор" Владимира Дашкевича.

К сожалению, из-за карантинных ограничений не приехали театры Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Уфы и Красноярска. Гастроли театров Казахстана и Узбекистана перенесены на следующий год.

Лауреатами премии "Легенда" стали солистка Ивановского музыкального театра Ирина Ситнова, солистка Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки Галина Борейко, худрук Камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Юрий Александров, главный дирижер Саратовского академического театра оперы и балета Юрий Кочнев и солист Большого театра, худрук Московской государственной академии хореографии Михаил Лавровский.

Прямая речь

Георгий Исаакян, режиссер, президент Ассоциация музыкальных театров России:

- Многие, наверное, считали, что проводить такой гигантский фестиваль в разгар пандемии - чистое безумие. Но "Видеть музыку" все-таки состоялся. Более того, многие театры привезли в Москву свои совсем недавние премьеры. Это, безусловно, обнадеживает, показывая серьезный рабочий настрой и творческий потенциал театральных коллективов музыкальной России, и заявляет: "Мы живы, мы работаем и готовы к вызовам времени!", чтобы снова начать общаться, поддерживать друг друга, чтобы выйти к зрителям, сыграть спектакль и услышать аплодисменты в финале.