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25.11.2020 15:03
Рубрика: Культура

"Авторадио" и МУЗ-ТВ 29 ноября представят лучшие номера "Дискотеки 80-х"

В полночь 29 ноября "Авторадио" откроет временной портал на канале МУЗ-ТВ и на весь день превратит его в эпицентр лучших хитов с танцполов 80-х. Поклонники международного музыкального фестиваля "Авторадио" смогут целый день провести в праздничной атмосфере одного из самых популярных десятилетий и насладиться лучшими номерами "Дискотеки 80-х" за все 19 лет ее существования.

Фото: AP / Manfred Szlezak
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Супермарафон самых ярких хитов "Дискотеки 80-х" будет идти на МУЗ-ТВ 24 часа подряд. Зрителей ждут встречи с Boney M. feat. Liz Mitchell, C.C. Catch, Secret Service, Savage, Thomas Anders, Gazebo, Dschinghis Khan, Riccardo Fogli, Валерий Сюткин, Ottawan, Ricchi E Poveri, Юрий Лоза, Александр Иванов и группа "Рондо", Владимир Пресняков, JOY, Сергей Беликов, Samantha Fox, Максим Леонидов, Smokie, Игорь Саруханов, Bad Boys Blue, Константин Никольский, Анжелика Варум, "Земляне", "Чайф", Виктор Салтыков и многими другими.

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