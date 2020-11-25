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25.11.2020 10:17
Рубрика: В мире

Байден рассказал, что будет делать, если станет президентом

Текст: Екатерина Забродина

Демократ Джо Байден, объявивший себя победителем на выборах главы США (официально итоги голосования 3 ноября пока не объявлены), поделился своими планами на первые 100 дней президентства. В приоритете - ревизия указов и решений Трампа, дал понять политик в интервью телеканалу NBC.

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Первым делом 78-летний Байден собирается сделать более либеральным иммиграционное законодательство. В частности, он отправит на рассмотрение сената законопроект, призванный легализовать разом 11 миллионов мигрантов, которые сейчас находятся в США без регистрации.

Байден также собрался возродить усилия по защите климата и, в частности, реанимировать Агентство по охране окружающей среды, которое при Трампе было "выпотрошено".

Наконец, демократ намерен оказать срочную помощь властям штатов в борьбе с пандемией коронавируса, чтобы "сообщества меньшинств остались на плаву". В чем конкретно будет выражаться эта помощь, Байден не уточнил.

В мире США Выборы президента США-2020

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