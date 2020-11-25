Байдену открыли доступ к докладам разведки

Белый дом предоставил доступ к ежедневным президентским разведывательным брифингам демократу Джозефу Байдену, который согласно прогнозам прессы одержал победу на выборах главы государства в США. Доступ к таким материалам, как правило, является одной из первых привилегий, предоставляемых избранному президенту сразу после его победы с тем, чтобы новый лидер к моменту инаугурации был полностью в курсе вопросов национальной безопасности.

Американские СМИ, которым об этом решении рассказали источники Белого дома, усмотрели в нем еще один знак молчаливого согласия Дональда Трампа со своим поражением. Тем не менее, публично тот по-прежнему настаивает на своей победе и продолжает добиваться ее через суды.

Днем ранее Управление по общим вопросам администрации США, в чьем ведении находятся механизмы передачи полномочий, сообщило команде демократа Джозефа Байдена о запуске процесса передачи власти и открыло ей доступ к необходимым финансовым и другим ресурсам.

Президент США ежедневно получает секретный доклад-сводку по важнейшим вопросам национальной безопасности из офиса Директора национальной разведки, координирующего работу всех американских спецслужб. Такие брифинги стали неотъемлемой частью распорядка дня американских президентов с 1946 года при Гарри Трумэне. К слову, при Трумэне появилась и традиция передачи президентских полномочий в ее нынешнем виде, когда все федеральные ведомства заблаговременно начинают передачу дел избранному президенту и его команде.

Сам Байден поблагодарил администрацию Трампа за "открытость" и рассказал, что пока докладов не получал, но планирует делать это "на постоянной основе".

Между тем

Байден - тоска для ВПК

По мере запуска процесса передачи полномочий, аналитики размышляют, что и кому сулит вероятное президентство Байдена. Среди тех, кто "в печали" - американский военно-промышленный комплекс, ведь в рядах Демократической партии немало сторонников урезания военных расходов. "Подрядчики оборонки не празднуют победу Джо Байдена, - констатируют эксперты axios.com. - Они пока не признали поражения, но готовятся к бюджетным битвам". Повод для оптимизма у них все-таки есть, ведь Сенат США, где решаются многие бюджетные вопросы, скорее всего, останется под контролем республиканцев.

Такова тенденция последних десятилетий в целом - при президентах-республиканцах щедрые финансовые инъекции заставляют с новой силой кипеть кровь в сосудах американского ВПК, а оборонная скупость президентов-демократов погружает комплекс в уныние. Так, если брать четверку крупнейших подрядчиков оборонки (General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon), то при администрации демократа Билла Клинтона их суммарный годовой оборот стабильно составлял около 70 миллиардов долларов. "Благодаря" военным интервенциям республиканца Джорджа Буша-младшего за период его правления эти обороты подскочили до 165 миллиардов, но при демократе Бараке Обаме рост вновь сменился восьмилетней стагнацией на этом уровне. Президентство Трампа новыми войнами не ознаменовалось, но он с самого начала взялся за масштабную модернизацию вооруженных сил для реализации своего видения "мира через силу", что вывело суммарный оборот этих компаний на следующий уровень - 211 миллиардов долларов.

Американский ВПК не рад Байдену и ждет сокращения заказов от Пентагона

Схожая тенденция проявлялась и с бюджетом Пентагона. Практически не менявшийся при Клинтоне, за годы Буша-младшего он вырос более, чем вдвое. Обама на втором сроке в рамках бюджетного секвестра планомерно урезал его с примерно 700 до 600 миллиардов. А Трамп столь же планомерно наращивал, за четыре года вернув его к значениям 700 плюс.

Считать Байдена "голубем" в вопросах обороны не стоит, он поддерживал многие американские военные интервенции. Ранее Байлен заявил изданию Stars and Stripes, что не намерен с ходу существенно сокращать текущий бюджет Пентагона, но подчеркнул необходимость "правильной расстановки приоритетов". Под этой формулировкой подразумевались коронавирусные реалии, диктующие урезание расходов. Ведь после выделения триллионов на поддержку экономики и дефицит бюджета США, и размер госдолга побили все прошлые рекорды.