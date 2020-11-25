Тревожные цифры озвучил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, в этом году заметно, как увеличивается задолженность работодателей перед своими сотрудниками. Тенденцию подтверждает Роструд.

Александр Бастрыкин велел руководителям на местах самим принимать граждан, которые жалуются на невыплату зарплаты. Фото: Следственный комитет РФ

Как заявил глава следственного ведомства, за девять месяцев этого года заработанные деньги не получили более 182 тысяч работников в двух тысячах организаций.

Невыплата сотрудникам зарплаты, если у организации на нее есть средства, - это уголовное преступление, и оно входит в "круг ответственности" Следственного комитета.

Впервые в Следственном комитете прошло оперативное совещание именно по поводу расследования уголовных дел о невыплате зарплат. На такие мероприятия журналистов не пускают, поэтому о том, что там говорилось, корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Так за 9 месяцев этого года следователями СК по подобным фактам возбуждены 1398 уголовных дел. По ним признаны потерпевшими более 20 тысяч граждан. Председатель подчеркнул, что, учитывая сложную экономическую ситуацию, в которой находятся многие коммерческие предприятия, следователи ориентированы не на осуждение бизнесменов, а на обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлениями. И примеры это подтверждают. Так в связи с полной выплатой задолженности по заработной плате прекращено более 450 уголовных дел, а из 607 переданных в суд дел почти половина направлена с ходатайствами следователей о прекращении уголовного преследования и назначении обвиняемым судебного штрафа.

На стадии следствия возмещен ущерб на 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, в целях обеспечения возмещения задолженности арестовано имущество обвиняемых стоимостью более одного миллиарда трехсот миллионов рублей.

Александр Бастрыкин назвал регионы, где лучше всего следят за тем, чтобы люди получали зарплату вовремя. Это Карелия, Курганская и Тульская области. На совещании выступили руководители этих следственных управлений и рассказали о своем опыте.

По их словам, в следственных управлениях с руководителями проблемных предприятий обязательно проводятся встречи. На них приглашенным разъясняются нормы действующего уголовного законодательства и последствия несоблюдения трудовых прав граждан. Многим этого бывает достаточно.

А еще Александр Бастрыкин отметил, что качество предварительного следствия по этим делам стало лучше, несмотря на то что дел меньше не стало. И многие следователи успевают закончить расследование за два месяца.

Досталось и регионам, где ситуация неважная. Бастрыкин попенял подчиненным на то, что людям надо возмещать причиненный ущерб, а суммы арестованного имущества не покрывают весь ущерб. О причинах озвученных недостатков отчитались руководители следственных управлений по Самарской, Владимирской и Костромской областям.

Председатель СК указал подчиненным на необходимость и дальше практиковать проведения личных приемов граждан, которые жалуются на невыплату заработной платы. Бастрыкин добавил, что работа должна быть продолжена с предпринимателями и представителями органов исполнительной власти. А особое внимание надо уделять "реализации потерпевшими своего права на заявление исковых требований на стадии расследования уголовного дела". То есть объяснить людям, что, пока идет следствие, надо им идти с иском в суд.