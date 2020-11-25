В мире
25.11.2020 15:00

Беларусь присоединилась к консорциуму "Цифровые транспортные коридоры ЕАЭС"

На "Транспортной неделе-2020", которая проходила в Москве, подписано соглашение об образовании консорциума "Цифровые транспортные коридоры Евразийского экономического союза".

К соглашению присоединяются организации стран - участниц ЕАЭС. Консорциум создан для координации инновационной деятельности по развитию транспортно-логистических сервисов, а также инфраструктуры цифровых транспортных коридоров на территории государств - членов ЕАЭС.

Фото: Александр Колбасов/ТАСС
Минск: Очередной 55-тонный самосвал поставлен в Красноярский край

Основные задачи новой структуры - развитие международных транспортных коридоров; организация информационного взаимодействия с мировыми цифровыми экосистемами в области транспорта и логистики; разработка и внедрение максимально эффективных путей решения актуальных проблем в отрасли; реализация комплекса мероприятий по обеспечению функционирования цифровой инфраструктуры и развитию сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»