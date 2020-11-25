Белорусские молочники выбирают российский рынок

Хорошая логистика, схожесть вкусовых предпочтений, плюс популярность продуктов под маркой "Сделано в Беларуси" - весомые аргументы, чтобы надежно закрепиться на рынке соседей.

На экспорт уходит половина выпускаемой в Беларуси молочной продукции, ее закупает даже Сингапур. Фото: Александр Кулевский

- Сегодня мы отправляем в Россию до 3,5 тысячи тонн цельномолочной продукции в месяц, постоянно прибавляя в объемах, - начальник отдела внешнеэкономической деятельности ОАО "Здравушка-милк" Константин Кондра готов рассказать о предприятии, известном не только в Борисове, где проживает немногими более 140 тысяч человек, только за пределами производственной зоны. На предприятие стекается молоко из сельхозпредприятий Минской области. Контроль за качеством - на всех этапах.

- В Россию мы поставляем широкий ассортимент - от молока и кефира до йогуртов и творожных сырков, - уточняет Константин Кондра. - Сегодня завод производит почти полторы сотни наименований продукции. Российский рынок осваивали не один год. Начинали лет 15 назад с поставок в Смоленск, постепенно расширяя их географию. Наверняка мало кто помнит продукцию, произведенную Борисовским молочным комбинатом. С 2004 года вся она выпускается под торговой маркой "Здравушка-милк". Именно этот бренд известен российским потребителям.

В 2018 году борисовский завод вышел на продажу почти 5 тысяч тонн цельномолочной продукции в Россию в месяц. В какой-то момент на поставки временные ограничения ввел Россельхознадзор.

- Но торговые прилавки пустовать не будут, наше место заняла продукция других производителей, - говорит мой собеседник. - Так что после снятия ограничений пришлось заново завоевывать репутацию. Натуральность и вкус - вот за что ценят нашу продукцию. Недаром девиз компании - "Ощути вкус полезного!". На наших биойогуртах используется логотип знаменитого белорусского футбольного клуба "БАТЭ" - спортсмены приверженцы здорового питания.

Сегодня на экспорт уходит половина выпускаемой в Борисове молочной продукции. Помимо России это Казахстан и Китай, недавно организовали первую поставку в Сингапур.

Не один год на российском рынке знают и продукцию предприятия из Волковыска - ОАО "Беллакт". В 2007 году в России был даже открыт торговый дом этого предприятия. По словам начальника отдела ВЭД Ильи Корогодова, продукция представлена в 60 регионах России. Особую популярность завоевали продукты детского питания - сухие молочные смеси, быстрорастворимые и жидкие каши. В этом году их уже поставлено около 700 тонн.

- Сырьевая зона предприятия - окрестности Беловежской пущи, - говорит Илья Корогодов. - Хорошая экология - это, соответственно, достойное качество сырья. К нему особые требования, поскольку выпускаем продукцию для детей раннего возраста. Фермы, с которых поставляется молоко, проходят отдельную аккредитацию, на входе - усиленный лабораторный контроль, автоматизированное производство в цехах - участие человека минимально. С марта из-за ковида вход на производство для посторонних закрыт, усилен санитарный контроль. На проходной специальный прибор автоматически измеряет температуру каждого работника.

До 40 процентов продукции волковыского предприятия уходит на внешний рынок. Собственно, подобным образом строят реализацию и другие белорусские предприятия по переработке молока. По словам начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексея Богданова, доля экспортных поставок молочной продукции составляет 60% от объема производства, при этом практически все производимое сухое обезжиренное и сухое цельное молоко поставляется за рубеж. У сыров и масла также высокая доля экспорта - 83,5 и 68 процентов соответственно. В разрезе рынка Россия остается доминирующим партнером ввиду сложившихся многолетних торгово-экономических отношений, удобной логистики, отсутствия торговых барьеров.

К слову

За последние пять лет объем белорусского экспорта молочной продукции вырос на 34 процента, или на 600 млн долларов. В 2019 году он составлял 2,3 млрд долларов. С учетом планов по увеличению производства молока до 9,2 млн тонн к 2025 году и до 10,5 млн тонн к 2030-му экспорт молочной продукции, по расчетам белорусского Минсельхозпрода, будет расти и дальше. Прогнозируется, что он достигнет 3,1 млрд долларов к 2025 году, а к 2030-му подойдет к 4 млрд долларов.