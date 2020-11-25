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Рубрика: Спорт

Черчесов объяснил, чем "бездарный" Заболотный лучше Чалова

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему в атаке в последних матчах выходил Антон Заболотный.
Антон Заболотный. Фото: Михаил Шапаев/РИА Новости Антон Заболотный. Фото: Михаил Шапаев/РИА Новости
Антон Заболотный. Фото: Михаил Шапаев/РИА Новости

Черчесов высказался относительно игроков, которых называли "золотым активом". Они должны стать лидерами сборной, но в последних матчах не показали этого.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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"Золотой актив в лице Чалова и Миранчуков? Давайте мы так: золотому активу нужно хотя бы стать позолоченным. Этот актив сидит, пьет чай дома, а я тут. Это не говорит, что они плохие, лишь о том, что нужно слушать. Этот актив должен что-то делать. Я говорю открыто, пусть они меня тоже слышат. Они на поле должны показывать. За меня никто не играл", - заявил Черчесов в эфире канала "Матч ТВ".

Главный тренер сборной отметил, что в данный момент Федор Чалов не может приносить столько же пользы, сколько Антон Заболотный

"Заболотный вышел, потому что он приносит больше пользы. Можно вспомнить и его пять моментов с Сербией, и три момента против ЦСКА. А сколько было моментов у Чалова? Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает. Пусть не обижается только - я его таковым не считаю", - заявил Черчесов.

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