Что изменит расселение аварийных домов по новой программе

Механизм комплексного развития территорий, закон о котором приняла Госдума в первом чтении, может стать одной из антикризисных мер.

Новая программа включает создание не только комфортного и современного жилья, но и благоустроенной территории со всей необходимой инфраструктурой, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. В новых жилых кварталах будут создаваться и новые рабочие места, что позволит снизить и маятниковую миграцию, говорит он.

Принятие законопроекта позволит расселять целый микрорайон, где среди аварийных домов и промзон есть и другие здания. Это интереснее инвесторам, позволяет одновременно обновить коммунальные сети, построить социальные объекты.

Ожидается качественное улучшение городского ландшафта, прежде всего в центрах городов, считают в минэкономразвития. "Заброшенные" территории получат новую жизнь.

"Строительная отрасль традиционно выступает драйвером развития территории, создавая новые рабочие места, повышая налоговые поступления в бюджет. Это важно в условиях кризиса и увеличения безработицы", - говорит руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов.

Сейчас строятся многофункциональные районы, где появляется бизнес и рабочие места

Запущенные территории и ветхое жилье есть в центральных и срединных районах многих городов. "Это не только не рачительно, но и вызывает дискомфорт жителей. Необходимость решать эту проблему очевидна", - подчеркивает руководитель Комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при минстрое Надежда Косарева. Наиболее эффективны проекты комплексного развития территорий в центральных районах крупных городов, там, где сейчас низкая площадь застройки, отмечает Косарева. Чем больше территория - тем выше эффективность. Редевелопмент ведет к повышению капитализации земли, росту цен на недвижимость. Повышается кадастровая стоимость и поступления в бюджеты от налога на недвижимость. "Никто не строит сегодня просто спальные районы - это многофункциональная застройка, где появляется бизнес, рабочие места", - отмечает Косарева.

Любое строительство инициирует деловую активность. Сначала вызывает рост производства строительных и отделочных материалов, увеличивается занятость в этой сфере и собственно в строительстве, говорит директор Института региональных исследований и городского планирования Ирина Ильина. После появления новых кварталов начинает активно развиваться сфера услуг, так как появляются и новые помещения для бизнеса в новостройках, и новые клиенты из числа тех, кто был переселен из аварийных домов, и тех, кто по другим причинам переехал в новые дома. Особенно актуально это сейчас, так как из-за пандемии, ограничительных мер и перехода на удаленную работу повысился интерес к своему району.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ: "Комплексное развитие территорий будет включать в себя создание не только комфортного и современного жилья, но и благоустроенной территории со всей необходимой инфраструктурой. Конечно, в новых кварталах будут создаваться и новые рабочие места, что положительно скажется на городской экономике"

Закон потребует комплексного подхода к качеству городской среды, внося поправки в сложившуюся систему градостроительного планирования, отмечает Ильина. И для активного преобразования существующей застройки городов необходима очень качественная разработка проектов планировки. "Законопроект о комплексном развитии территорий полезен тем, что выдвигает на первый план социальные, экономические, градостроительные вопросы, которые должны решаться в приоритетном порядке", - подчеркивает эксперт.