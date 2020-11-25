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25.11.2020 19:21
Рубрика: Общество

Время онлайна

Цифровизация меняет подход к обучению молодежи
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)
Сферу образования ждет серьезная трансформация: из-за цифровизации многие профессии исчезнут, но появятся новые, и учителя должны быть готовы помочь молодежи сориентироваться.
Алексей Оверчук: Пандемия ускорила цифровую трансформацию образовательной отрасли. Фото: Министерство просвещения Российской Федерации Алексей Оверчук: Пандемия ускорила цифровую трансформацию образовательной отрасли. Фото: Министерство просвещения Российской Федерации
Алексей Оверчук: Пандемия ускорила цифровую трансформацию образовательной отрасли. Фото: Министерство просвещения Российской Федерации

Перед государством стоит задача организовать образовательный процесс так, чтобы помочь новому поколению выбрать нужную профессию, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, выступая на VI Международной конференции по оценке качества образования.

Минобрнауки будет вести мониторинг трудоустроенных выпускников и их зарплат

"Мы живем в эпоху глобальной трансформации. За последние десять лет на наших глазах исчезли целые отрасли и возникли новые. Технологии стремительно развиваются, и в течение нескольких лет появятся такие, о которых мы сейчас пока даже не подозреваем", - отметил он.

Пандемия существенно повлияла на системы образования во всем мире, став настоящим вызовом для отрасли и в то же время подтолкнув ее к ускоренному внедрению новых сервисов.

Школы и вузы сумели быстро перестроиться на удаленный формат работы. В частности, на портале госуслуг заработал суперсервис "Поступление в вуз онлайн".

В следующем году широкополосный интернет появится во всех российских школах

В этом году им воспользовалось более 20 тысяч абитуриентов, которые подали около 70 тысяч заявлений в 54 российских вуза. В 2021 году вузов - участников суперсервиса будет не менее 135, а в перспективе к нему подключатся все российские вузы. К этому уже готова цифровая инфраструктура на стороне государства.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Вузы Урала продолжат использовать цифровые технологии и после пандемии

Продолжается проведение интернета в российские школы даже в самых удаленных уголках страны. Вместе с больницами, госучреждениями и другими социально значимыми объектами число подключенных к интернету организаций составило в 2020 году почти 22 тысячи. В следующем году планируется подключить еще 40 тысяч объектов.

К 2021 году высокоскоростным интернетом должны быть обеспечены абсолютно все школы. Кроме того, планируется обеспечить всех учителей персональными планшетами, которые они смогут использовать как в классах, так и дома при проверке домашних заданий.

В рамках проекта "Цифровая образовательная среда" создается государственная информационная система, которая позволит оперативно онлайн решать все вопросы, связанные с образованием.

Общество Образование Экономика Отрасли Связь Правительство Минпросвещения

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