ЦСКА отреагировал на слова Черчесова о Чалове

Руководство ЦСКА выразило удивление словами главного тренера сборной России Станислава Черчесова о том, чем "бездарный" Заболотный лучше Чалова.

Во вторник Черчесов в прямом эфире "Матч ТВ" объяснил, почему отдал предпочтение Антону Заболотному в матчах против Турции и Сербии. "Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает. Пусть не обижается только - я его таковым не считаю", - заявил Черчесов, который до этого говорил про Чалова.

В среду на сайте ЦСКА было опубликовано заявление руководства армейского клуба: "Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала".

"В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз", - считают в ЦСКА.

"Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот", - говорится в заявлении.