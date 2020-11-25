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25.11.2020 16:16
Рубрика: Спорт

ЦСКА отреагировал на слова Черчесова о Чалове

Текст: Максим Домчев
Руководство ЦСКА выразило удивление словами главного тренера сборной России Станислава Черчесова о том, чем "бездарный" Заболотный лучше Чалова.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Во вторник Черчесов в прямом эфире "Матч ТВ" объяснил, почему отдал предпочтение Антону Заболотному в матчах против Турции и Сербии. "Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает. Пусть не обижается только - я его таковым не считаю", - заявил Черчесов, который до этого говорил про Чалова.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В среду на сайте ЦСКА было опубликовано заявление руководства армейского клуба: "Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала".

"В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз", - считают в ЦСКА.

"Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот", - говорится в заявлении.

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