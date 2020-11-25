Новости

Сын Марадоны попал в реанимацию 00:19
Нурмагомедов отреагировал на смерть Марадоны 25.11.2020
РФ и Таджикистан планируют провести заседание межправкомиссии в 2021 году 25.11.2020
Врач перечислила продукты для защиты от коронавируса 25.11.2020
Видео: В Неаполе болельщики вышли почтить память Диего Марадоны 25.11.2020
Постпред при ООН: Россия продолжит борьбу с террористами в Сирии 25.11.2020
Путин поручил создать комитет по подготовке к председательству России в Арктическом совете 25.11.2020
Эксперт ВОЗ объяснила, как коронавирус мог перейти к человеку 25.11.2020
Видео: У дома Марадоны собрались полиция и болельщики 25.11.2020
Правительство выделит средства на закупку медицинского транспорта в регионы 25.11.2020
Кабмин поддержит студентов-медиков, помогающих в борьбе с COVID-19 25.11.2020
Черчесов выразил соболезнования родным и близким Марадоны 25.11.2020
В Подмосковье остаются свободными более трети ковидных коек 25.11.2020
В Турции зафиксирован третий пик коронавируса 25.11.2020
В Подмосковье готовы к работе 18 пунктов вакцинации от коронавируса 25.11.2020
В Вооруженных силах за сутки вылечился от коронавируса 241 военнослужащий 25.11.2020
Митрополит Иларион прокомментировал разделение внутри кипрской церкви 25.11.2020
Пеле отреагировал на новость о смерти Марадоны 25.11.2020
Московские коммунальщики подготовились к непогоде в столице 25.11.2020
ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от больших корпоративов 25.11.2020
В Аргентине объявлен трехдневный траур в связи со смертью Марадоны 25.11.2020
МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице до утра четверга 25.11.2020
Видео "Би-2" "Бог проклятых" собрало 113 тысяч просмотров за семь часов 25.11.2020
В комитете по этике РФС прокомментировали заявление ЦСКА в адрес Черчесова 25.11.2020
Глава СК поручил проверить ситуацию вокруг ДТП с сыном миллионера в Подмосковье 25.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 23:33
Рубрика: Спорт

Гость из прошлого

ЦСКА примет "Фейеноорд", который тренирует экс-рулевой сборной РФ Дик Адвокат
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 267(8321)
Вечером 26 ноября московский ЦСКА проведет решающий матч группового этапа Лиги Европы. В соперниках у армейцев будет "Фейеноорд", который тренирует бывший рулевой российской сборной Дик Адвокат.

В начале ноября клуб из Нидерландов нанес "красно-синим" первое поражение в нынешнем розыгрыше еврокубков, одержав победу со счетом 3:1. ЦСКА опустился на последнее место в таблице, хотя отрыв от того же лидера группы загребского "Динамо" составляет всего три очка - два против пяти. Тем не менее, если москвичи все еще рассчитывают выйти в плей-офф, "Фейеноорд" желательно обыгрывать.

У футболиста ЦСКА Алана Дзагоева подозревают коронавирус

- У нас молодая команда, мы умеем играть интенсивно. Нам надо действовать на хорошем уровне и в чемпионате, и в Лиге Европы, - считает главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

По словам специалиста, "Фейеноорд" впечатлил своей атакующей игрой в матче в Роттердаме.

- Все клубы имеют свое лицо. "Вольфсберг" начинал с прессинга. Они умеют скрыть собственные недостатки. У Загреба более сбалансированная команда. Что касается "Фейеноорда", то они более положительное впечатление оставили по действиям впереди, - подытожил Гончаренко.

По мнению букмекеров, фаворитом сегодняшнего матча является ЦСКА: эксперты принимают ставки на победу хозяев с расчетом 1 к 2,04. На триумф гостей коэффициент равен 3,55, ничья оценивается в 3,6.

Где будем смотреть

26 ноября, четверг, "Матч ТВ"

20.55. ЦСКА - "Фейеноорд". Прямая трансляция.

Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Лига Европы 2020/2021

Главное сегодня

Месси и Роналду отреагировали на смерть Марадоны
Названа дата итогового сочинения в 11-х классах
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
Для "черных кредиторов" введут сроки до трех лет
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель
Черчесов объяснил, чем "бездарный" Заболотный лучше Чалова
Дзюба извинился перед болельщиками за поражение от "Лацио"