Вечером 26 ноября московский ЦСКА проведет решающий матч группового этапа Лиги Европы. В соперниках у армейцев будет "Фейеноорд", который тренирует бывший рулевой российской сборной Дик Адвокат.

В начале ноября клуб из Нидерландов нанес "красно-синим" первое поражение в нынешнем розыгрыше еврокубков, одержав победу со счетом 3:1. ЦСКА опустился на последнее место в таблице, хотя отрыв от того же лидера группы загребского "Динамо" составляет всего три очка - два против пяти. Тем не менее, если москвичи все еще рассчитывают выйти в плей-офф, "Фейеноорд" желательно обыгрывать.

- У нас молодая команда, мы умеем играть интенсивно. Нам надо действовать на хорошем уровне и в чемпионате, и в Лиге Европы, - считает главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

По словам специалиста, "Фейеноорд" впечатлил своей атакующей игрой в матче в Роттердаме.

- Все клубы имеют свое лицо. "Вольфсберг" начинал с прессинга. Они умеют скрыть собственные недостатки. У Загреба более сбалансированная команда. Что касается "Фейеноорда", то они более положительное впечатление оставили по действиям впереди, - подытожил Гончаренко.

По мнению букмекеров, фаворитом сегодняшнего матча является ЦСКА: эксперты принимают ставки на победу хозяев с расчетом 1 к 2,04. На триумф гостей коэффициент равен 3,55, ничья оценивается в 3,6.

Где будем смотреть

26 ноября, четверг, "Матч ТВ"

20.55. ЦСКА - "Фейеноорд". Прямая трансляция.