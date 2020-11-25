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25.11.2020 11:19
Рубрика: Власть

Депутат не поддержал идею запретить продажу алкоголя 1-2 января

Текст: Татьяна Замахина

Меры против алкоголизации должны быть постепенными и направленными на снижение спроса, а запрет должного эффекта не даст. Так зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал идею запретить продажу алкоголя в первые дни нового года.

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Ранее с такой инициативой обратился в Минпромторг член Общественной палаты, глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. В своем письме он объяснил, что запрет нужен в целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников.

Николай Говорин согласился с автором инициативы в том, что в новогодние праздники люди действительно злоупотребляют алкоголем, и смертность в эти дни возрастает. "Но я считаю, что эти меры должны быть постепенными и направленными на снижение спроса, - сказал депутат в комментарии RT. - Потому что кому надо, тот купит себе заблаговременно три ящика и все праздничные дни обеспечит".

Более эффективными, по его оценке, были бы мероприятия, направленные на снижение спроса на алкоголь. "Разъяснения, социальная реклама, - привел он пример. - Мы должны сейчас и в декабре говорить, что потребление, особенно крепких алкогольных напитков, - это риск тяжелых форм COVID".

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Говорин также напомнил, что при хроническом алкоголизме существуют специфические формы поражения легких. "Мы должны людей информировать, чтобы они знали", - резюмировал депутат.

Остальные меры, считает он, должны быть направлены на постепенное ограничение времени продажи спиртного, сокращения точек продажи, снижение доступности алкоголя для молодежи.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Проблема алкоголизма Алкоголь и табак Новый год

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