Депутат не поддержал идею запретить продажу алкоголя 1-2 января

Меры против алкоголизации должны быть постепенными и направленными на снижение спроса, а запрет должного эффекта не даст. Так зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал идею запретить продажу алкоголя в первые дни нового года.

Ранее с такой инициативой обратился в Минпромторг член Общественной палаты, глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. В своем письме он объяснил, что запрет нужен в целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников.

Николай Говорин согласился с автором инициативы в том, что в новогодние праздники люди действительно злоупотребляют алкоголем, и смертность в эти дни возрастает. "Но я считаю, что эти меры должны быть постепенными и направленными на снижение спроса, - сказал депутат в комментарии RT. - Потому что кому надо, тот купит себе заблаговременно три ящика и все праздничные дни обеспечит".

Более эффективными, по его оценке, были бы мероприятия, направленные на снижение спроса на алкоголь. "Разъяснения, социальная реклама, - привел он пример. - Мы должны сейчас и в декабре говорить, что потребление, особенно крепких алкогольных напитков, - это риск тяжелых форм COVID".

Говорин также напомнил, что при хроническом алкоголизме существуют специфические формы поражения легких. "Мы должны людей информировать, чтобы они знали", - резюмировал депутат.

Остальные меры, считает он, должны быть направлены на постепенное ограничение времени продажи спиртного, сокращения точек продажи, снижение доступности алкоголя для молодежи.