Туроператоры должны будут включать в договор о реализации турпродукта сведения о медицинской страховке, а при заселении несовершеннолетних детей в отели без родителей отельеры должны будут требовать заверенное нотариусом согласие законных представителей. Правила оказания услуг по реализации турпродукта и Правила предоставления гостиничных услуг публикует "Российская газета".

Оба документа вступят в силу с 1 января 2021 года. Они приняты в рамках "регуляторной гильотины" и в основном закрепляют ранее действовавшие нормы, но с важными особенностями. Как заявляла ранее глава Ростуризма Зарина Догузова, планируется снять административные барьеры для развития туризма.

В правилах предоставления гостиничных услуг основной новацией стало условие о наличии нотариально заверенного согласия законных представителей ребенка. Представители турбизнеса просят доработать эту норму, потому что в случае со школьными группами заказчик поездки - законный представитель несовершеннолетнего, подписывая договор о реализации туристских услуг, тем самым уже дает свое согласие на условия поездки, в том числе проживание в гостинице, говорит исполнительный директор, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Правила реализации турпродукта обновлены без существенных изменений. Туроператор должен предоставить туристу необходимую и достоверную информацию о реализуемом турпродукте, маршруте путешествия, размещении и общей цене турпродукта в рублях, указывает вице-президента Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.