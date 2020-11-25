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25.11.2020 18:40
Рубрика: Экономика

Детей поселят в отеле только с согласия родителей

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)
Туроператоры должны будут включать в договор о реализации турпродукта сведения о медицинской страховке, а при заселении несовершеннолетних детей в отели без родителей отельеры должны будут требовать заверенное нотариусом согласие законных представителей. Правила оказания услуг по реализации турпродукта и Правила предоставления гостиничных услуг публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оба документа вступят в силу с 1 января 2021 года. Они приняты в рамках "регуляторной гильотины" и в основном закрепляют ранее действовавшие нормы, но с важными особенностями. Как заявляла ранее глава Ростуризма Зарина Догузова, планируется снять административные барьеры для развития туризма.

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
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В правилах предоставления гостиничных услуг основной новацией стало условие о наличии нотариально заверенного согласия законных представителей ребенка. Представители турбизнеса просят доработать эту норму, потому что в случае со школьными группами заказчик поездки - законный представитель несовершеннолетнего, подписывая договор о реализации туристских услуг, тем самым уже дает свое согласие на условия поездки, в том числе проживание в гостинице, говорит исполнительный директор, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Правила реализации турпродукта обновлены без существенных изменений. Туроператор должен предоставить туристу необходимую и достоверную информацию о реализуемом турпродукте, маршруте путешествия, размещении и общей цене турпродукта в рублях, указывает вице-президента Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Экономика Туризм Комментарии к документам

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