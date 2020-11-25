Для "черных кредиторов" введут сроки до трех лет

Так называемым "черным кредиторам" будет грозить лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, вырастут штрафы (вплоть до 2 млн рублей) за незаконную выдачу кредитов. Поправки прошли первое чтение в Госдуме.

Авторами выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях были внесены в ГД более трех лет назад. Принятие их задержалось в связи с длительными согласованиями с участниками рынка и министерствами. В пояснительной записке авторы заявили о большом количестве случаев, когда оштрафованное лицо или компания продолжают осуществлять нелегальную деятельность. Таким образом, нужно ужесточать меры.

Сейчас за незаконную профессиональную деятельность по выдаче кредитов грозят административные штрафы - для должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Принятый в первом чтении законопроект увеличивает нижнюю планку штрафов, если речь идет о первом случае нарушения. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей их диапазон теперь будет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Кроме того, может быть принято решение о приостановке работы ИП или компании на срок до 15 суток.

За повторное совершение правонарушение административное наказание будет строже. Штраф для должностных лиц и ИП может составить от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Для юридических лиц - от 500 тыс. до 2 млн рублей. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если займы были предоставлены на сумму выше 2 млн 250 тыс. рублей, а также если ранее нарушителям был вынесен административный штраф, то будет действовать уголовное наказание.

Согласно поправкам в УК РФ, за незаконную выдачу займов виновное лицо оштрафуют на сумму от 300 тыс. до 1 млн рублей. Также возможны обязательные работы на срок до 20 суток, либо лишение свободы на срок до трех лет. Законопроектом также предусмотрена возможность конфискации имущества недобросовестного лица.

Все названные нормы касаются незаконного предоставления как потребительских кредитов, так и займов под залог недвижимости.

В случае окончательного принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.