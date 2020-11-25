Дональд Трамп помиловал индейку на День благодарения

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей, дочерью Иванкой и ее детьми присутствовали на ежегодной церемонии помилования индейки в Розовом саду Белого дома перед национальным праздником Дня благодарения, который будет отмечаться в четверг.

Индейка по имени Кукуруза была подарена Дональду Трампу после того, как была объявлена "национальной индейкой Дня благодарения". Во время традиционного ритуала Трамп помиловал птицу. Кукуруза "была спасена" по результатам общенационального онлайн-голосования, другая птица, индюк Початок, также переживет праздник. Президент полностью помиловал "очень, очень удачливую индейку", сказав, что "День благодарения является особенным для индюков". Обе птицы переедут в кампус государственного университета Айовы.

Глава Белого дома напомнил, что традиция "помилования индюков" была введена при президенте Джордже Буше-старшем в 1989 году, который пощадил 23-килограммовую птицу, когда активисты за права животных устроили пикет рядом с Белым домом. Трамп использовал прошлогоднее помилование, чтобы пошутить над процессом импичмента, напоминает Associated Press.

Мелания Трамп была необычно веселой во время мероприятия в честь Дня благодарения. Дональда Трампа прерывали крики: "Простите ли вы себя, как простили Кукурузу?", - сообщает news.com.au. Вопросы журналистов возникли в связи с тем, что Трамп может сделать ряд помилований, на что он сам ранее намекнул. Кстати, на мероприятии Дональд и Мелания Трамп в очередной раз не одели маски в отличие от подавляющего большинства из ста гостей.