Досрочное погашение ипотеки достигло рекорда на фоне низких ставок

После первой волны пандемии ипотечные заемщики стали активнее закрывать кредиты с опережением графика. В третьем квартале объем досрочно погашенной ипотеки достиг 524,8 миллиарда рублей, следует из данных Банка России. Это максимальный квартальный показатель с 2018 года, когда ЦБ начал публиковать эти данные, пишет РБК.

В июле-сентябре объем кредитов, закрытых раньше срока, на 82,2% превысил показатель аналогичного периода 2019 года и почти в полтора раза - результат второго квартала текущего года. Объем досрочно погашенных ипотечных кредитов достиг в третьем квартале 6,4% портфеля.

РБК объясняет всплеск досрочного погашения несколькими факторами: рефинансированием, которое стало выгодным после снижения ставок, использованием сбережений на фоне низких ставок по депозитам и стремлением граждан снизить долговую нагрузку в кризис за счет сокращения потребления.