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25.11.2020 18:10
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил перспективы перехода на "удаленку"

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Удаленная работа стала вынужденной формой организации труда, однако полностью адаптироваться к этому формату россияне не смогут. Такое мнение выразил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Фото: iStock
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Он отметил, что развитие человечества связано с тем, что люди общаются друг с другом и делятся информацией, знаниями, эмоциями. "Трудно привыкнуть к тому, что противно сущности человека", - заявил он в эфире Радио "Комсомольская правда".

При этом Сафонов напомнил, что сам по себе удаленный формат работы не нов и начался уже в 70-х годах ХХ века. В США тогда даже возникло движение, которое пропагандировало удаленную занятость.

При этом, отметил эксперт, "удаленка" может быть выгодна как работодателю за счет сокращения офисных расходов, так и самим работникам благодаря экономии времени и денег на дорогу до работы. "Но адекватно сказать, кому хорошо, а кому плохо - нельзя, - добавил Сафонов. - Вот кто точно в выигрыше, так это компании, которые до этого развивали интернет-торговлю".

Экономика Работа Рынок труда

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