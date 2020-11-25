Эксперты обсудили интеграцию систем образования Беларуси и России

- Обсуждались в том числе возможности разработки единых образовательных стандартов и учебных программ, - прокомментировала результаты дискуссии замдиректора белорусского Национального института образования Ольга Зеленко. - Наши стандарты и программы разработаны на основе Кодекса Республики Беларусь об образовании, основных положений идеологии белорусского государства и с учетом социокультурных, экономических, политических особенностей Беларуси. Так что имеющиеся различия закономерны и объективны, даже если речь идет, например, об обучении физике или химии. Содержание белорусских учебных программ ориентировано на национальный контент, отражает особенности белорусской экономики, науки, культуры. То же можно сказать про образовательные стандарты России. Вопрос о сближении стандартов и программ требует серьезной научной проработки.