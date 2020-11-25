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25.11.2020 21:03
Рубрика: Спорт

Кто подвинет месси

ФИФА назвала претендентов на приз лучшему игроку года
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)
Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала список спортсменов, претендующих на приз The Best, вручаемый лучшему игроку года.

На награду претендуют одиннадцать человек, в том числе и прошлогодний победитель форвард "Барселоны" Лионель Месси. Конкуренцию ему составят: Мохамед Салах, Садио Мане, Вирджил ван Дейк (все - "Ливерпуль"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - "ПСЖ"), Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовски ("Бавария") и Серхио Рамос ("Реал").

Добавим, что церемония ФИФА состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате. Голосование за сильнейших игроков и тренеров стартовало в среду днем и завершится 9 декабря.

Умер Диего Марадона
Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации ФИФА

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