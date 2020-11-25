ФИФА назвала претендентов на приз лучшему игроку года

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала список спортсменов, претендующих на приз The Best, вручаемый лучшему игроку года.

На награду претендуют одиннадцать человек, в том числе и прошлогодний победитель форвард "Барселоны" Лионель Месси. Конкуренцию ему составят: Мохамед Салах, Садио Мане, Вирджил ван Дейк (все - "Ливерпуль"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - "ПСЖ"), Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовски ("Бавария") и Серхио Рамос ("Реал").

Добавим, что церемония ФИФА состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате. Голосование за сильнейших игроков и тренеров стартовало в среду днем и завершится 9 декабря.