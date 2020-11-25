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25.11.2020 18:30
Рубрика: Экономика

ФТС может получить право на дознание по делам о выводе денег из страны

Текст: Игорь Зубков

Минфин предложил наделить таможенные органы полномочиями по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с выводом капитала за рубеж. Речь идет об уклонении от репатриации денежных средств и об операциях по переводам на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Проект поправок об этом в УПК РФ ведомство опубликовало для общественного обсуждения. Они разработаны на основе предложений Генпрокуратуры, говорится в пояснительной записке.

Сейчас таможенные органы, выявляющие примерно 77% преступлений в сфере валютного контроля, после возбуждения уголовного дела направляют его в следственное подразделение МВД для предварительного следствия. "При этом итоги проверок, проведенных органами прокуратуры, свидетельствуют о недостаточно высоком уровне эффективности действующего порядка по расследованию уголовных дел рассматриваемой категории, о чем свидетельствует незначительное количество дел по преступлениям рассматриваемой категории, которые направляются в суд по результатам следственных действий", - отмечает Минфин. Он объясняет это в том числе отсутствием у следователей МВД необходимых знаний в области таможенного дела и наработанной практики, которая есть у таможенников.

В то же время отсутствие у таможенных органов полномочий по дознанию по уголовным делам этой категории в значительной степени ограничивает их возможности по документированию признаков преступлений и изобличению причастных к их совершению лиц, указывает Минфин.

Внесение предлагаемых изменений в УПК не затронет полномочий следователей органов внутренних дел по производству предварительного следствия. Аналогичный порядок действует в отношении предварительного расследования по уголовным делам о контрабанде наличных денежных средств.

Экономика Бизнес Правительство Минфин ФТС

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