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25.11.2020 12:42
Рубрика: Экономика

Глава Минприроды: Добыча золота и меди в Арктике вырастет

Текст: Алексей Дуэль
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Анализ двух сотен видов полезных ископаемых, которые можно добывать на территории арктической зоны России, показал, что наиболее перспективные 13 видов. Их разработка возможна в ближайшие 10-15 лет.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Такие сведения привел глава Минприроды Александр Козлов, выступая на международном форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"Арктика - драгоценная шкатулка России, - сказал Александр Козлов. - Там уже сейчас добывают 10% извлекаемой в мире нефти, 25% природного газа. Углеводороды добывают 124 компании, им выдано 589 лицензий. С твердыми полезными ископаемыми работают почти 400 компаний, им выданы больше 700 лицензий. В перспективе 10-15 лет должна вырасти добыча золота и меди, других минералов, необходимых для импортозамещения".

Однако самое важное в развитии деятельности в Арктике - совместить интересы экологии и экономики. Для этого министр призвал рационально использовать природные ресурсы региона. А для этого - продолжать и наращивать научные наблюдения, вести мониторинг таяния вечной мерзлоты, ее влияния на промышленные объекты.

"Все наблюдения должны быть упакованы в одном месте, - продолжил министр. - Для этого Минприроды работает над комплексной системой мониторинга качества окружающей среды в Арктике, которая позволит объединить и обобщить результаты всех исследований".

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Чтобы минимизировать негативное влияние человека на окружающую среду, Александр Козлов предложил усилить образование и просвещение в рамках нацпроекта "Экология"

"Нам нужен план, чтобы понять, как сформировать понимание, что экология - это безопасность, заключил Александр Козлов. - Принцип должен быть простой: сохраняй природу и она сохранит тебя".

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