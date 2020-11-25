Главы стран ЕАЭС встретятся в онлайн-формате

Проведение заседания Высшего Евразийского экономического совета намечено на 11 декабря. Об этом стало известно в среду во время онлайн-брифинга помощника председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Ии Малкиной, которая уточнила, что "с учетом эпидемиологической ситуации государства - члены союза отдают предпочтение заочному формату его проведения".

Кроме того, представитель ЕЭК сообщила, что в декабре решено не проводить Евразийский экономический форум из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Ранее форум предлагалось провести в белорусской столице во второй половине декабря в очном формате. По словам Малкиной, вопрос о проведении данного мероприятия был рассмотрен в понедельник на заседании Совета ЕЭК.