Важные артефакты найдены в древнем "городе гладиаторов"

В Турции археологи при проведении раскопок в древнем городе Кибира обнаружили две статуи богов Сераписа и Асклепия, относящиеся к римскому периоду.

Как сообщает Hurriyet Daily News, древний город Кибира расположен в районе Гельхисар, в юго-западной турецкой провинции Бурдур. Археологам это поселение известно как "город героических воинов и быстрых лошадей". В 2016 году этот памятник был внесен в предварительный список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Важные артефакты римской эпохи были найдены командой во главе с Шюкрю Озудогру из Университета Бурдура. В ближайшее время они будут выставлены на всеобщее обозрение в провинциальном музее.

Статуя Асклепия была найдена на южном склоне Кейсариона - храма императорского культа. Ее высота составляет 38 сантиметров. Она была расколота на несколько частей.

Асклепий, известный в греческом мире как бог медицины и здоровья, был сыном Аполлона. Он изображен одетым, с длинными вьющимися волосами и бородой. При этом Асклепий опирается на обвитый змеей посох, а в руке держит яйцо. Последняя деталь, как отмечают археологи, вероятно, указывает на существование какого-то особенного культа почитания этого бога именно в Кибире. Отмечают исследователи и весьма тонкую работу древнего мастера.

Согласно древнегреческим мифам, Асклепий был воспитан Хейроном, который был наполовину лошадью и наполовину человеком. От него он и научился всем тонкостям "божественной" медицины.

Бюст Сераписа был найден в другом месте - при расчистке от растительности участка, на котором располагалась часть крупного римского банного комплекса. Интересно, что тело этой статуи было обнаружено в 2019 году. Теперь найдена и ее голова.

Серапис - это египетский бог. Он изображен в хитоне, свободной шерстяной тунике, и гиматионе, прямоугольном плаще из льна или шерсти. Голову его венчает корзина. Сераписа почитали как бога неба и бога света.

Как и в случае с вышеописанным артефактом, этот предмет также относится к римской эпохе. Серапис был одним из главных богов при Птолемее, соратнике Александра Македонского, который после его смерти стал править в Египте.

При династии Птолемеев культ этого божества распространился очень широко. Какое-то время его отождествляли с Зевсом, а позже - с Асклепием, Дионисом, Аидом и Посейдоном, то есть с главными богами греческого мира. Считается, что на территории Анатолии в Турции культ этого бога существовал много столетий. После реставрации мраморный бюст Сераписа тоже будет выставлен в местном музее.

Добавим, что Кибиру называют еще и "городом гладиаторов", так как здесь проводились популярные в древнем мире состязания. Местная арена была способна вместить 10,4 тысячи человек.

Город был основан примерно 2300 лет назад. Он расположен среди можжевеловых и кедровых лесов в провинции Бурдур на высоте 1350 метров над уровнем моря. Кибира была построена в римских и византийских архитектурных традициях. Ранее здесь были раскопаны главная улица, одеон (дом музыки), украшенный мозаикой с изображением Медузы Горгоны, римские бани, агора и подземные каменные гробницы.