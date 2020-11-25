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25.11.2020 15:51
Рубрика: Власть

Госдума продлила отсрочку по долгам для пенсионеров и бизнеса

Текст: Татьяна Замахина
Для среднего и малого бизнеса, а также для пенсионеров будет продлена отсрочка по выплате долгов. Кроме того, для таких должников пролонгируют запрет на изъятие движимого имущества. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Авторами поправок выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов и руководитель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. В стране сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, и меры поддержки самых уязвимых граждан и бизнеса необходимо продлить, заявили инициаторы в пояснительной записке. "Законопроект коснется 2,2 млн организаций и почти 2 млн российских пенсионеров", - уточнил Хинштейн.

Фото: iStock
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До 1 июля 2021 года предполагается продлить период, в который судебный пристав не может налагать арест или изымать движимое имущество должника-гражданина, которое находится по его месту пребывания. Прежний срок - до 31 декабря 2020 года. Отметим, что исключение составляют принадлежащие должнику транспортные средства (речь об автомобильных транспортных средствах, мотоциклах, мопедах и легких квадрициклах, трициклах и квадрициклах, самоходных машинах). Их изымать по-прежнему будет можно.

Кроме того, продлевается рассрочка по платежам в отношении тех долгов, по которым исполнительные документы были предъявлены к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года (было - до 1 октября 2020 года). Пенсионеры могут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 миллиона рублей. Она предоставляется не более чем на два года и не позднее чем до 1 июля 2022 года. Для малого и среднего бизнеса предусматривается годовая рассрочка взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма долга не превышает 15 млн рублей. Послабление предприниматели смогут получить не позднее чем до 1 августа 2021 года.

Уточним, каких именно категорий касается законопроект. Во-первых, это получатели пенсий по старости, инвалидности или пенсии по потере кормильца. Установлено условие - пенсия должна быть единственным доходом и не должна превышать двух минимальных размеров оплаты труда. Для получения меры поддержки в собственности пенсионера не должно находиться иной недвижимости, кроме той, где он проживает.

Вторая категория, которая попадает под действие документа, - малый и средний бизнес из списка наиболее пострадавших отраслей. На внесудебную рассрочку не смогут рассчитывать компании и ИП, которые попадают под действие моратория на банкротство: они получают рассрочку через суд.

Фото: iStock
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Еще одно ограничение - рассрочка не действует для долгов в части возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате. На время действия меры должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать или отчуждать свое имущество. А юрлицам нельзя будет выплачивать дивиденды, распределять прибыль между учредителями.

"Принятие законопроекта поможет защитить наиболее уязвимые категории граждан и предприятий, минимизировать для них долговую нагрузку, а также обеспечить безопасность граждан в период карантинных мероприятий", - прокомментировал документ глава профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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