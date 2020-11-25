Госслужащим не повысят оклады в 2021 году

Для госслужащих приостанавливается индексации окладов до 1 января 2022 года. Такой закон приняла Госдума.

По нынешним нормам оклады чиновников ежегодно индексируются с учетом уровня инфляции.

Новый закон касается только федеральных государственных гражданских служащих. При этом инициатива не затрагивает зарплаты региональных чиновников - для них индексация устанавливается законами регионов.

Ранее нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законопроект о приостановлении в 2021 году индексации зарплат помощников сенаторов и депутатов Госдумы.