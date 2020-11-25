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25.11.2020 14:38
Рубрика: Происшествия

ГП РФ направила в Польшу запрос по делу о крушении самолета под Смоленском

Текст: Иван Егоров
Генеральная прокуратура России в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 направила в министерство юстиции Польши запрос о правовой помощи. Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, поводом к этому послужили распространившиеся в СМИ Польши новые сведения по делу о крушении польского президентского самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года под Смоленском.
Фото: Олег Минеев/РИА Новости Фото: Олег Минеев/РИА Новости
Фото: Олег Минеев/РИА Новости

Так, по данным журналистов одного из местных изданий, погибший президент Польши и его брат - Ярослав Качиньский - говорили по спутниковой связи во время полета незадолго до крушения самолета. В ходе данного разговора, запись которого включена в материалы польского уголовного дела, затрагивался один из аспектов осуществления полета.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора", - отметил представитель ГП.

Вместе с этим, он подчеркнул, что у российской стороны не остается сомнений относительно причин авиакатастрофы.

"Все собранные российским следствием данные свидетельствовали об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости", - подытожил Иванов.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы В мире Европа Польша Правительство Генпрокуратура Крушение самолета президента Польши

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