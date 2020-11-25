Guardian: Британия может столкнуться с системным экономическим кризисом

Конфиденциальный документ кабинета министров свидетельствует о "значительном риске" того, что в ближайшие месяцы страна может столкнуться с катастрофическим сочетанием одновременных бедствий, включая грипп в дополнение к медицинским нагрузкам, вызванным COVID-19. "Зимой 2020 года на фоне окончания переходного периода Brexit могут сочетаться сильное наводнение, пандемия гриппа, новое инфекционное заболевание", - отмечается в документе, в котором изложены "наихудшие сценарии" в 20 различных сферах национальной жизни, от нефти и здравоохранения до путешествий и охраны правопорядка.

Чиновники предупреждают, что глобальные и национальные цепочки поставок продовольствия будут нарушены из-за "обстоятельств, которые одновременно произойдут в конце года". Запасы, накопленные в конце 2019 года, за время пандемии уменьшились, и их нелегко пополнить. В стране не будет общего дефицита продовольствия, но накопившиеся проблемы могут снизить доступность некоторых свежих продуктов и поднять цены на них. Группы граждан с низким доходом больше всего будут подвержены подобному риску, если Brexit произойдет без сделки Лондона и ЕС. Наиболее уязвимыми категориями станут родители-одиночки, дети в многодетных семьях и лица с ограниченными возможностями.

Экономический хаос может повысить риски нарушения общественного порядка и усилить национальный кризис, связанный с психическим здоровьем граждан. Также может наблюдаться рост "напряженности в обществе" и увеличение количества общественных беспорядков. В документе отмечается, что полиция зафиксировала рост числа преступлений на почве ненависти, связанных с Brexit.

Некоторые из самых пессимистичных сценариев предназначены для здравоохранения и социальной защиты. "Пандемия ограничивала и будет продолжать ограничивать возможности сектора здравоохранения во время подготовки к окончанию переходного периода и реагированию на него", - предупреждают чиновники, ожидая "устойчивый уровень сбоев в системе здравоохранения с ноября до апреля". Оказание социальной помощи взрослым британцам вызывает особую озабоченность в британском правительстве, в связи с риском потенциальной нехватки рабочей силы, вызванной Brexit, из-за зависимости от высококвалифицированных сотрудников-граждан ЕС, которые столкнутся с трудностями при устройстве на работу.

Кроме того, отмечают правительственные аналитики, Brexit приведет к увеличению затрат на персонал и поставки медицинских препаратов. Падение импорта лекарств также считается серьезной потенциальной проблемой. Их стоимость может возрасти в худшем случае на 60-80 процентов, что ставит под угрозу безопасность пациентов. В этой связи в октябре британское правительство объявило о контрактах на их перевозку паромами на сумму почти 80 миллионов фунтов стерлингов, чтобы гарантировать: лекарства и другие жизненно важные продукты будут продолжать бесперебойно поступать в Альбион.