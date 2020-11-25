Идентифицировано человекоподобное существо возрастом 7 миллионов лет

Группа исследователей из Франции, Италии и США представила доказательства того, что самый ранний предок человека вида Sahelanthropus tchadensis на самом деле не был гоминидом и, следовательно, не может являться древнейшим представителем нашего вида.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Human Evolution, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Работа международного авторского коллектива способна покончить с научными спорами о месте Sahelanthropus tchadensis на эволюционном древе.

Окаменелые останки этого человекоподобного существа были обнаружены в пустыне Джураб в Чаде в 2001 году. Открытие тогда совершила небольшая исследовательская группа CNAR. Это был неизвестный науке вид, который и получил название Sahelanthropus tchadensis.

Команда изучила найденные останки и пришла к выводу, что их возраст составляет от 6,8 до 7,2 миллиона лет. Сенсацией же стало заявление этих исследователей о том, что найденное существо было прямоходящим гоминидом. Следовательно, это был один из предков человека. На тот момент нашим древнейшим предком считалась "Люси" - знаменитый гоминид возрастом примерно 3,2 миллиона лет.

Однако заявление о Sahelanthropus tchadensis у многих ученых вызвало сомнения. Во-первых, доказательства, о которых тогда сообщила команда исследователей, базировались на изучении… зубов и отметин на задней части черепа. Во-вторых, работа была опубликована в журнале, который не прошел рецензирование. В-третьих, команда отказалась предоставить другим ученым доступ к найденным ею окаменелым останкам.

И только спустя два десятилетий было проведено новое исследование, которое, возможно, поможет раскрыть тайну Sahelanthropus tchadensis. Авторы работы уверяют, что им удалось найти доказательство того, что загадочное существо не было прямоходящим, следовательно, не было гоминидом, а было предком обезьян.

В данном случае исследование базируется на анализе окаменелой бедренной кости и выглядит более достоверным, чем результаты анализа зубов. Исследователи пишут, что это было существо, которое передвигалось на четырех конечностях, так же, как это делают сегодня гориллы и другие человекообразные обезьяны.

Авторы работы считают, что размер зубов, который был предметом исследования предыдущей команды, не является достаточным доказательством принадлежности Sahelanthropus tchadensis к гоминидам. По их мнению, зубы могли принадлежать маленькой самке обезьяны.

В целом, исследователи пришли к выводу, что Sahelanthropus tchadensis не был гоминидом и поэтому не может больше называться одним из первых предков человека.

Однако надо отметить, что в новом исследовании ученые изучили вовсе не те окаменелые останки, которые имелись в распоряжении их предшественников. Часть изученной ими бедренной кости была обнаружена недалеко от того места, где в 2001 году были найдены останки Sahelanthropus tchadensis.

Поскольку места находок находятся очень близко, а возраст окаменелостей практически совпадает, ученые сочли, что в их руки попали останки все того же давным-давно умершего представителя вида Sahelanthropus tchadensis.