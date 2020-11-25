"Ювентус" и "Барселона" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны первые участники 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочные путевки оформили "Барселона" и "Ювентус".

Каталонцы без Лионеля Месси разгромили на выезде в четвертом туре группового этапа киевское "Динамо" - 4:0. Дубль оформил Мартин Брайтвайт, по мячу забили Серджино Дест и Антуан Гризманн. В параллельной встрече "Ювентус" вымучил победу на своем поле над "Ференцварошем". Решающий мяч итальянцы провели уже на 92-й минуте: отличился Альваро Мората. Ну а первый гол у "Старой синьоры" забил Криштиану Роналду.

За два тура до окончания группового этапа "Барселона" лидирует в квартете G с 12-ю очками, далее идут "Ювентус" (девять очков), у киевлян и венгерского клуба по одному набранному очку в активе.