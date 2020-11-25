Две записные книжки Чарлза Дарвина, которые британский натуралист вел под впечатлением от кругосветного путешествия на корабле "Бигль", бесследно исчезли из библиотеки Кембриджского университета. Теперь уже нет сомнений, что они были украдены. Как пишет The New York Times, об этом официально объявило руководство архива, где хранится крупнейшая в мире коллекция рукописей ученого.

Самое поразительное, что пропажи хватились еще двадцать лет назад. Экспонаты выносили на фотографирование, а потом одной коробки недосчитались. Однако все это время сотрудники надеялись, что она по ошибке затерялась среди стеллажей, которые простираются на двести с лишним километров. С тех пор библиотеку оснастили новейшими системами слежения, так что сегодня невозможно ничего из нее вынести, уверяют в Кембридже.

Среди пропавших артефактов - уникальный рисунок Дарвина "Древо жизни" 1837 года, который символически предвосхитил теорию эволюции и происхождения видов. Стоимость обеих пропавших книжек оценивается в "миллионы фунтов", однако музейщики признают, что эти сокровища бесценны. За столько лет они так и не всплыли на черном рынке, однако в Кембридже не теряют надежды их отыскать. Местная полиция уже обратилась за помощью в Интерпол