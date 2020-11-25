Самое поразительное, что пропажи хватились еще двадцать лет назад. Экспонаты выносили на фотографирование, а потом одной коробки недосчитались. Однако все это время сотрудники надеялись, что она по ошибке затерялась среди стеллажей, которые простираются на двести с лишним километров. С тех пор библиотеку оснастили новейшими системами слежения, так что сегодня невозможно ничего из нее вынести, уверяют в Кембридже.
Среди пропавших артефактов - уникальный рисунок Дарвина "Древо жизни" 1837 года, который символически предвосхитил теорию эволюции и происхождения видов. Стоимость обеих пропавших книжек оценивается в "миллионы фунтов", однако музейщики признают, что эти сокровища бесценны. За столько лет они так и не всплыли на черном рынке, однако в Кембридже не теряют надежды их отыскать. Местная полиция уже обратилась за помощью в Интерпол