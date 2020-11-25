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25.11.2020 02:26
Рубрика: В мире

Израильские ВВС нанесли удар по территории Сирии

Сирийские средства ПВО отражают ракетные удары со стороны Израиля по окрестностям Дамаска. Такую информацию в среду распространил телеканал Al Ekhbariya.

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По его данным, израильские ВВС атаковали район Джебель-эль-Маниа, расположенный к югу от столицы Сирии, а также армейские позиции возле населенного пункта Рувейхана в провинции Эль-Кунейтра. Отмечается, что удары наносятся со стороны оккупированных Голанских высот, пишет ТАСС.

Телеканал распространил видеокадры, на которых видно, как сирийские военнослужащие ведут заградительный огонь по воздушным целям, а небо освещают залпы зенитных установок. Информации о погибших и пострадавших нет, по предварительным данным, нанесен материальный ущерб.

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