Кабмин поддержит студентов-медиков, помогающих в борьбе с COVID-19

На заседании 26 ноября правительство РФ рассмотрит вопрос о социальной поддержке студентов-медиков, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Проект постановления устанавливает правила поддержки обучающихся по программам среднего профессионального медицинского образования и высшего медицинского образования, не состоящих в трудовых отношениях с медицинскими организациями, но принимающих участие в оказании медицинской помощи во время пандемии COVID-19.

Ранее президент поручил ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей в месяц студентам медицинских вузов, ординаторам и аспирантам, а студентам медицинских училищ - по 7 тысяч.