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25.11.2020 16:18
Рубрика: Власть

Кабмин внес в Госдуму проект прямых выплат больничных из ФСС

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думой законопроект о прямых выплатах больничных и пособий по материнству из Фонда социального страхования. Механизм гарантирует оплату независимо от финансового положения работодателя.

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В ряде регионов проводился пилотный проект "Прямые выплаты", который показал свою работоспособность. "Главная цель пилотного проекта, которая заключается в обеспечении гарантированности получения застрахованным лицом страховых выплат, правильности исчисления их размеров и выплате в кратчайшие сроки, достигнута, что в целом способствует достижению более высокого уровня и качества обслуживания граждан", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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