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Рубрика: Общество

Навигатор добрых дел

Как, помогая нуждающемуся, не обогатить мошенника
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Неделя № 266(8320)
500 миллионов рублей. Примерно столько, по оценкам Роскачества, люди, желавшие перевести деньги нуждающимся - больным детям, домам престарелых, бездомным, - перевели их в 2019 году мошенникам. И примерно столько же получали сборщики с прозрачными коробочками на улицах и в транспорте.
Деньги, которые вы перечисляете в детские фонды, помогут их подопечным взлетать и не падать. Фото: Предоставлено благотворительным фондом "Шалаш" Деньги, которые вы перечисляете в детские фонды, помогут их подопечным взлетать и не падать. Фото: Предоставлено благотворительным фондом "Шалаш"
Деньги, которые вы перечисляете в детские фонды, помогут их подопечным взлетать и не падать. Фото: Предоставлено благотворительным фондом "Шалаш"

Как не попасться на обманку и отдать деньги в правильные руки, нам разъяснила координатор ассоциации "Все вместе за разумную помощь", объединяющей открытые благотворительные организации, Анжелика Иванова.

Фото: Олеся Курпяева
Готовы ли мы от благотворительности прийти к милосердию

- Скажу сразу, что "коробочников" сейчас станет меньше - с октября вступил в силу закон, по которому переносные ящики можно использовать только некоммерческим организациям (устав которых предусматривает благотворительность) и только на публичных мероприятиях, ходить с ними в транспорте запрещено. На ящике должен быть документ с печатями и контактами фонда. Что касается стационарных ящиков на торговых точках, на торговой точке можно просить договор между фондом и владельцем точки на установку ящика.

Мошенники сейчас активно пойдут в интернет. Но и там их сайты можно легко отличить от законных. На сайтах проверенных благотворительных фондов всегда есть подробная, как правило, из многих пунктов, информация о направлениях деятельности фонда и отчеты по ней, платежные ведомости - сколько денег было собрано и на что они пошли (у мошенников таких отчетов нет). Ссылки должны быть активными, телефоны, указанные на сайтах, - отвечать. И самое важное - серьезные фонды собирают деньги только на свои официальные расчетные счета и никогда на личные карточки или электронные кошельки. Так вы видите договор оферты, где прописаны условия передачи денег, цели, куда они пойдут, и можете потребовать отчет об их использовании.

Надежные фонды, по словам координатора "Все вместе", можно выбрать на платформах "Добро Mail.ru", "Такие дела", "Нужна помощь", "Русфонд.Навигатор", среди членов ассоциации "Все вместе" и "подписантов" Декларации об основных принципах прозрачности НКО. Прежде чем включить фонд в список благонадежных, специалисты проводят его глубокую проверку, смотрят, есть ли фонд в списках минюста (это, кстати, может проверить и сам потенциальный жертвователь), проводится ли у них регулярно аудит, изучают качество их отчетности и т.д.

Ниже несколько проектов разных направлений из этих списков. Большинство - региональные и не столь известны, как крупные московские фонды, но делают они не менее важную работу. И им можно помочь.

Конкретно

"География добра", Кострома

Фонд широкого профиля, помогает в самых разных жизненных ситуациях.

Если человеку необходимо купить протезы, поставить пандус в подъезде или многодетной семье в деревне нужна корова, сотрудники фонда подключаются и объявляют на сайте сбор средств. При этом жертвователь может отследить свой перевод на сайте в режиме реального времени. Фонд сотрудничает с регионами России, в частности помогает детям Крыма и Камчатки.

"Добрый-Юг", Краснодар

Занимается профессиональным обучением и поддержкой молодых людей с ограниченными возможностями, а также их родителей. Среди проектов есть "НеПросто мастерские" - кулинарная, керамическая и швейная, в которой ребята шьют экосумки и мешочки, а в разгар первой волны пандемии шили защитные маски. Под крышей "Доброго-Юга" существует еще "Время для мамы", проект поддержки женщин, воспитывающих "особенных" детей, и студия творческого развития детей-инвалидов "Сказка".

"Зеленый полюс", Вологда

Организация создана в 2013 году группой врачей и занимается экологией и благотворительностью. В городах Вологодской области установлены экомодули, в которые собирается 20 тонн макулатуры в месяц, деньги от продажи вторсырья идут на адресную помощь подопечным фонда, дорогостоящее лечение больных детей и взрослых. В проекте "Лыжи мечты - Y.E.S." идет реабилитация детей с двигательными нарушениями с помощью занятий горными лыжами со спецоборудованием.

"Шалаш", Санкт-Петербург - Москва

Фонд и образовательный проект для трудных детей. Педагоги и психологи на занятиях учат их сосредотачиваться, правильно выражать эмоции, работать в команде, доводить начатое до конца. В проекте есть авторские курсы "нематематики", где учат находить несколько решений для одной задачи, "проектного мышления", там выполняют творческие задания на время и учат справляться с ошибками, курсы "окружающего мира", "музыки", "логики" и др. В "Шалаше" организованы вебинары и обучающие курсы для учителей.

"Аистенок", Екатеринбург

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Благотворители открыли в Екатеринбурге бесплатную столовую

Помогает семьям в трудных жизненных ситуациях. За 16 лет существования "Аистенка" удалось предотвратить изъятие из семей больше 200 детей, с 2006 года 136 мам аннулировали отказ от ребенка. При содействии фонда были обучены 1100 приемных родителей, которые усыновили около 500 детей. Недавно у фонда появилось кризисное отделение для женщин с маленькими детьми, где они могут переждать несколько дней до нормализации ситуации в семье.

"Белый Ирис", Москва

Фонд занимается спасением храмов, погибающих в малых городах России. Он курирует несколько памятников в Ярославской, Рязанской, Тульской областях, привлекает специалистов к обследованию зданий, составлению проектов реставрации, организует работу волонтеров. Минувшим летом было предотвращено разрушение уникального Казанского храма в селе Курба Ярославской области, ждет очереди церковь в Аксиньине под Тулой.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Андрей Васянин
Общество Соцсфера Помощь пострадавшим

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