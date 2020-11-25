До конца ноября в России будут приняты санитарно-эпидемиологические правила по организации работы отраслей экономики в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Подготовить и утвердить их на основе действующих рекомендаций должен Роспотребнадзор. Такое поручение ведомству дал председатель правительства Михаил Мишустин.

Правила будут обязательными для исполнения. Они необходимы, потому что процент заболеваемости COVID-19 остается самым высоким у работающих граждан. Роспотребнадзор уже утвердил около 40 методических рекомендаций, которые определяют порядок работы в условиях пандемии, для различных отраслей экономики. Но не всегда и не везде они соблюдаются. Санитарно-эпидемиологические правила должны внести свой вклад в исправление ситуации.

Минпромторг уже разработал регламент работы фуд-кортов, соблюдая который, можно обойтись без их закрытия. Так, избежать возможных очередей на кассах можно, если обслуживать посетителей за столиком, как в ресторанах. Либо посетителям предлагается выбирать еду и оплачивать заказы через электронное меню, но доставлять заказ к столику будет также официант. В любом случае оплата должна осуществляться безналичным способом.

Помимо этого, для каждого кафе на фуд-корте должны быть выделены отдельные посадочные зоны, расстояние между которыми должно быть не меньше 1,5 м. Такая же дистанция между людьми, сидящими за разными столиками. На каждого посетителя должно приходиться не менее 4 кв. м. Если людей больше, то доступ на фуд-корт приостанавливается.

От развлекательных мероприятий на фуд-кортах предложено отказаться. Должна быть обеспечена постоянная подача свежего воздуха. У каждого кафе нужно установить диспенсеры с обеззараживающими средствами для рук и прозрачные защитные экраны, оставив только окна оформления и выдачи заказа. После каждого посетителя нужно обрабатывать антисептиком столы и подносы. Как рассказал статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, регламент работы ведомство направило в регионы "для ознакомления и возможного использования в случаях, если в регионе будет рассматриваться вопрос об ограничении работы фуд-кортов".

Чтобы не закрываться, фуд-кортам предложено избавиться от очередей и развлечений

По оценке Виктора Евтухова, посещаемость торговых центров уже упала на 30-40% по отношению к 2019 году, пострадали и фуд-корты. По данным Российского совета торговых центров (РСТЦ), который участвовал в разработке регламента, сейчас фуд-корты закрыты в восьми регионах - Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Астраханской, Новосибирской и Кировской областях, а также в Татарстане и Чувашии.

"В ряде регионов ограничений на работу фуд-кортов нет. Но в некоторых они сформулированы местными властями и введены в действие, то есть могут служить альтернативой регламенту минпромторга", - добавил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

По его мнению, в любом случае документ минпромторга - благо для отрасли. В случае принятия решений по дальнейшим ограничениям для фуд-кортов регламент может быть принят во внимание регионами. Но наиболее перспективным подходом является не унификация требований, а индивидуальная работа с каждым регионом, считает Войцеховский.

"Это, безусловно, более трудозатратно, однако постепенно начинает приносить конкретные плоды. В Санкт-Петербурге мы работаем по проблеме открытия фуд-кортов с деловым сообществом и администрацией города, в Волгограде - по проблеме допуска подростков в кинотеатры", - рассказал эксперт.

Несмотря на то, что рекомендации Роспотребнадзора к общепиту не носят обязательный характер, бизнес за их несоблюдение иногда штрафуют

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров уверен, что закрытие фуд-кортов приведет к тому, что "этот бизнес рухнет окончательно". Да и введение дополнительных ограничений, включая регламент минпромторга, вряд ли пойдет на пользу предпринимателям.

По его словам, уже сейчас, несмотря на то, что рекомендации Роспотребнадзора к общепиту не носят обязательный характер, это воспринимается контрольными органами как повод для штрафов. А если их перевести в разряд обязательных, это может привести к необратимым последствиям для бизнеса. Он отмечает, что в Европе такие меры оправданы, поскольку там рестораны посещают гораздо больше людей, чем в России. К тому же сейчас многие россияне из-за коронавируса вовсе перестали ходить в кафе, бары и рестораны. "Платежеспособность населения снизилась, потребительское поведение изменилось - горожане сами не идут в рестораны, потому что боятся заразиться", - отмечал Игорь Бухаров.