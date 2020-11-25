Традицию готовить новогоднее угощение из белорусских разносолов мы в "СОЮЗе" завели давно. И пока еще месяц до празднеств, можно порепетировать. На этот раз я не еду в магазин, а отправляюсь в интернет. Итак, открываю поиск. Поначалу - разочарование: все продукты трудно заказать в одном месте (я ведь ищу именно белорусские). На одном сайте прекрасный выбор - но сайт не подает признаков жизни. На другом нет подходящей колбасы, на третьем - горошка. Звоню в магазин - мне рассказывают, что из нескольких "реальных" филиалов в Москве остался единственный. Хорошо, есть доставка. Кроме "запчастей" для салата я заказываю и другое, и стоимость корзины переваливает рубеж в 3000 рублей, так что доставка бесплатна. Покупки доставляют мне через пару дней.

Чтобы выбрать самый традиционный вариант, провожу опрос в соцсетях. Тема оливье разжигает виртуальную битву. (Говорят, на втором месте по конфликтности после борща!) Убеждаемся, что настоящий оливье обязан быть с колбаской!

Итак, в моем салате все ингредиенты исключительно белорусского производства: колбаса вареная "Докторская" (Брестский мясокомбинат), 300 г; белорусский картофель из магазина "Ваша лавка", 500 г; маринованные огурцы "Деликатесные" от Горынского агрокомбината; яйца "Праксики", 4 штуки прямиком с Солигорской птицефабрики; майонез "Деликатье", 200 г, производства "Камако"; лук репка, 100 г, и морковь, 200 г - из магазина belprodykt.ru. Подсчитала: чуть больше двух килограммов салата обошлись семейному бюджету в 375 рублей.

Все-таки мне удалось приготовить салат оливье исключительно из белорусских продуктов

К слову, знаете ли вы, что существует "индекс оливье"? Звучит забавно, но это реальный статистический термин: накануне Нового года и в России, и в Беларуси эксперты подсчитывают, как выросла в цене порция самого новогоднего салата - оливье. Так, в прошлом году в России индекс оливье был 4,6%, а в Беларуси - 3,7%. В России индекс публикуется на сайте Росстата (www.rosstat.gov.ru). Специалисты "готовят" два килограмма салата - я сделала свой как раз по этому рецепту. Цены они учитывают средние розничные и выводят общий индекс по России. В Беларуси индекс рассчитывают в СМИ, также на основе статистики. В этом году индекс оливье пока не подсчитали.

Кстати

В этом году в Москве отменены традиционные ярмарки белорусских товаров в Сокольниках и на ВДНХ. Но зато с 1 по 6 декабря должна состояться ярмарка в Даниловском event hall. Здесь можно будет купить и продукты питания, и непродовольственные товары, в том числе одежду и обувь.

4,6 процента составил "индекс оливье" в 2019 году в России, а в Беларуси - 3,7%. На столько выросла в цене порция салата.

Работают в Москве и магазины, специализирующиеся именно на продукции из Беларуси. Многие обзавелись сайтами и предлагают доставку. Вот несколько из них: "Белорусский фермер" (торгует продуктами онлайн и в двух торговых точках в городе), "Молоко на дом", "Белорусские продукты".