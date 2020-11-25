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25.11.2020 18:11
Рубрика: Экономика

С холодным расчетом

Льготы для бизнеса в Арктике начали приносить отдачу
Текст: Алексей Дуэль
В Арктике добывается десятая часть общемировых объемов нефти и четвертая часть природного газа, здесь почти 400 компаний добывают апатитовые руды, редкоземельные металлы, титан, цирконий, золото, серебро, алмазы и платиноиды. По прогнозам, к 2027 году вырастет добыча золота и меди за счет запуска проектов Баимской рудной зоны, отметил глава минприроды Александр Козлов на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

Развитие Северного морского пути может привести к революции в связях между Азией и Европой, считает первый замглавы минвостокразвития Александр Крутиков. Однако все эти проекты потребуют значительных вложений, в первую очередь - в инфраструктуру и создание привлекательной среды для жизни.

Свободная экономическая зона, открытая в российской Арктике, стала самой большой в мире

"Часто спрашивают: зачем тратить столько денег на развитие инфраструктуры в Арктике, - сказал Александр Крутиков. - Реализация всех этих проектов растянется на десятилетия, после чего все наши вложения начнут приносить отдачу. Новая арктическая стратегия, утвержденная в России, предполагает создание высокотехнологичных, максимально экологически чистых производств".

Свободная экономическая зона в Арктике стала самой большой в мире, добавил Крутиков. Льготы заработали, первые проекты запущены. Речь о десятках крупных проектов, для которых потребуется запуск нескольких тысяч мелких и средних бизнесов. За Полярным кругом ждут и отечественные компании, и иностранные. Недавно там появились инвесторы из Сингапура.

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Он также сообщил о том, что к внесению в Госдуму готовятся поправки, которые исключат требование по инвестициям в создание или модернизацию объектов недвижимого имущества для малого бизнеса, претендующего на статус резидента Арктической зоны.

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