Как Союзное государство обеспечивает продовольственную безопасность своих граждан

Продовольственная безопасность Союзного государства в этом сельскохозяйственном году, который традиционно начался первого июля, будет обеспечиваться не только изменением экспортной политики, но и рядом других факторов. О том, какие они, на чем строится обеспеченность продуктами питания, что такое продовольственная безопасность в разрезе Союзного государства, обозреватель "СОЮЗа" побеседовал с ведущими отраслевыми экспертами.

В этом году Россия собрала второй за последние годы рекордный урожай зерна - 125 миллионов тонн. Больше было только в 2017 году, когда закрома пополнились 137 миллионами тонн. Большая часть нового урожая останется в стране - власти решили пока отказаться от планов по удвоению экспорта, перенеся эту цель с 2024 года на 2030-й. Во главу угла на ближайшую перспективу ставится продовольственная безопасность страны.

Накорми себя и не забудь про друга

В России новая доктрина продовольственной безопасности была утверждена в январе 2020 года, одной из ее задач была задача превышения экспорта сельскохозяйственной продукции над импортом. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, хотя показатели экспорта зерна все равно больше, чем в прошлом году. Так, по данным статистики, за период с января по октябрь экспорт продукции агропромышленного комплекса принес в бюджет 23,1 миллиарда долларов.

По оценке вице-премьера России Виктории Абрамченко, эта цифра к концу года может вырасти до 27 миллиардов.

Невзирая на санкции, Союзному государству по силам полностью обеспечить себя продуктами

Что касается Беларуси, то урожай зерновых в текущем году здесь тоже был выше предыдущего. С учетом кукурузы в Республике в 2020 году собрали 9,3 миллиона тонн, эта цифра на 1,4 миллиона тонн (или на 17,5 процента) больше по сравнению с 2019 годом. Такие данные сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло на пресс-конференции 19 ноября, передает информационное агентство "Интерфакс".

Что же касается экспорта, то в июле министр информировал о том, что белорусская сельхозпродукция экспортируется более чем в сто стран мира. По таким позициям, как сливочное масло и сухая молочная сыворотка, Беларусь занимает третье место по экспорту в мире; по сыру и творогу - четвертое; сухому обезжиренному молоку - пятое. И, как заявил журналистам Игорь Брыло, перед Республикой стоят масштабные задачи по модернизации и наращиванию экспорта.

Санкции - не помеха

И Россия, и Беларусь в данный момент находятся под санкциями Запада, однако Союзному государству это ничуть не мешает практически полностью обеспечивать себя всеми основными составляющими продуктовой корзины. В немалой степени это достигается за счет взаимных экспортно-импортных поставок.

Что касается Беларуси, то по итогам девяти месяцев экспорт составил 4,2 миллиарда долларов (рост - 161 процент), причем на российские рынки поставляется 74,5 процента продукции от этого объема - на 3,2 миллиарда долларов. В свою очередь удельный вес российской продукции в общем объеме импорта продовольственных товаров - 33,6 процента, в 2020 году он вырос на 2,3 процентного пункта. Из России за период с января по август импортировано сельхозпродукции на 919,1 миллиона долларов, такие данные приводит Минсельхозпрод республики.

При этом в наступающем декабре в рамках Союзного государства планируется окончательно согласовать и подписать балансы взаимных поставок сельскохозяйственной продукции на следующий год.

Продовольственная безопасность подразумевает, что каждый гражданин имеет экономический и физический доступ к безопасным продуктам питания. Фото: Сергей Михеев

Чем богаты - тому и рады

Если смотреть на взаимную торговлю России и Беларуси, то Минск в основном поставляет на российский рынок мяс­ную и молочную продукцию, напоминает президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов. "При этом нельзя одно­значно сказать, что Россия в каком-то продовольственном сегменте серьезно зависит от таких поставок, тут скорее обратная зависимость", - утверждает эксперт, добавляя, что в целом все равно наблюдается определенная взаимозависимость наших стран в рамках продовольственной безопас­ности Союзного государства.

Что же касается полного обеспечения граждан Союзного государства с продовольственной точки зрения, то, уверен Дмитрий Булатов, нужно иметь в виду следующее. "Ни одна страна мира, ни одна группа стран или союз стран не обеспечивают себя полностью продовольствием, это прежде всего нецелесообразно с экономической точки зрения - выращивать абсолютно все, от клюквы до бананов. Нужно производить то, чем богаты Россия и Беларусь, где есть естественные преимущества поставлять эту продукцию не только на внутренний, но и на внешний рынок. А там уже покупать то, что мы не можем производить в силу климатических условий, или то, что производить нецелесо­образно в силу экономических причин", - резюмировал он.

Вместе сложней, но выгодней

У России и Беларуси, безусловно, есть точки соприкосновения в обеспечении продовольственной безопасности Союзного государства, считает директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов. "От этого союза выигрывает Беларусь, для нее Россия - важный и большой рынок, ключевой рынок для молочной продукции, например, для сахара. При этом есть определенная синергия, где мы друг друга дополняем, есть и проблемные вопросы, конечно", - считает эксперт.

В декабре в рамках Союзного государства ожидается подписание балансов взаимных поставок сельхозпродукции на 2021 г.

К ним, в частности, Андрей Сизов отнес российские антисанкции, так как Беларусь никаких санкций не вводила. А то, что из Беларуси идут поставки различного рода спорной (на взгляд некоторых.-Прим. ред.) продукции, совершенно, по его мнению, не означает, что это какая-то конт­рабанда. "Беларусь - страна, которая не вводила никаких ограничений. Вы можете в тео­рии, утрируя, вывезти хоть всю свою молочную продукцию в Россию и заместить ее импортом из ЕС", - объясняет он.

Еще один нюанс в общей картине обеспечения продовольственной безопасности Союзного государства, продолжает он, заключается в разном уровне вовлеченности государства в аграрный сектор. Российское сельское хозяйство в основном высококонкурентное рыночное, функционирующее в большинстве секторов при весьма ограниченной поддержке со стороны государства, если исходить из цифр доли государства в продажной цене. "В Беларуси ситуация другая, сельское хозяйство - преимущественно госсектор, менее конкурентоспособно, но зато с неизмеримо большей государственной поддержкой. Получается, что в рамках одного рынка российские производители конкурируют с белорусскими, у которых совершенно другая экономическая модель. И это до сих пор место для дискуссий и столкновения интересов", - резюмирует наш эксперт.