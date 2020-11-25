В этом году Россия собрала второй за последние годы рекордный урожай зерна - 125 миллионов тонн. Больше было только в 2017 году, когда закрома пополнились 137 миллионами тонн. Большая часть нового урожая останется в стране - власти решили пока отказаться от планов по удвоению экспорта, перенеся эту цель с 2024 года на 2030-й. Во главу угла на ближайшую перспективу ставится продовольственная безопасность страны.
Накорми себя и не забудь про друга
В России новая доктрина продовольственной безопасности была утверждена в январе 2020 года, одной из ее задач была задача превышения экспорта сельскохозяйственной продукции над импортом. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, хотя показатели экспорта зерна все равно больше, чем в прошлом году. Так, по данным статистики, за период с января по октябрь экспорт продукции агропромышленного комплекса принес в бюджет 23,1 миллиарда долларов.
По оценке вице-премьера России Виктории Абрамченко, эта цифра к концу года может вырасти до 27 миллиардов.
Что касается Беларуси, то урожай зерновых в текущем году здесь тоже был выше предыдущего. С учетом кукурузы в Республике в 2020 году собрали 9,3 миллиона тонн, эта цифра на 1,4 миллиона тонн (или на 17,5 процента) больше по сравнению с 2019 годом. Такие данные сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло на пресс-конференции 19 ноября, передает информационное агентство "Интерфакс".
Что же касается экспорта, то в июле министр информировал о том, что белорусская сельхозпродукция экспортируется более чем в сто стран мира. По таким позициям, как сливочное масло и сухая молочная сыворотка, Беларусь занимает третье место по экспорту в мире; по сыру и творогу - четвертое; сухому обезжиренному молоку - пятое. И, как заявил журналистам Игорь Брыло, перед Республикой стоят масштабные задачи по модернизации и наращиванию экспорта.
Санкции - не помеха
И Россия, и Беларусь в данный момент находятся под санкциями Запада, однако Союзному государству это ничуть не мешает практически полностью обеспечивать себя всеми основными составляющими продуктовой корзины. В немалой степени это достигается за счет взаимных экспортно-импортных поставок.
Что касается Беларуси, то по итогам девяти месяцев экспорт составил 4,2 миллиарда долларов (рост - 161 процент), причем на российские рынки поставляется 74,5 процента продукции от этого объема - на 3,2 миллиарда долларов. В свою очередь удельный вес российской продукции в общем объеме импорта продовольственных товаров - 33,6 процента, в 2020 году он вырос на 2,3 процентного пункта. Из России за период с января по август импортировано сельхозпродукции на 919,1 миллиона долларов, такие данные приводит Минсельхозпрод республики.
При этом в наступающем декабре в рамках Союзного государства планируется окончательно согласовать и подписать балансы взаимных поставок сельскохозяйственной продукции на следующий год.
Чем богаты - тому и рады
Если смотреть на взаимную торговлю России и Беларуси, то Минск в основном поставляет на российский рынок мясную и молочную продукцию, напоминает президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов. "При этом нельзя однозначно сказать, что Россия в каком-то продовольственном сегменте серьезно зависит от таких поставок, тут скорее обратная зависимость", - утверждает эксперт, добавляя, что в целом все равно наблюдается определенная взаимозависимость наших стран в рамках продовольственной безопасности Союзного государства.
Что же касается полного обеспечения граждан Союзного государства с продовольственной точки зрения, то, уверен Дмитрий Булатов, нужно иметь в виду следующее. "Ни одна страна мира, ни одна группа стран или союз стран не обеспечивают себя полностью продовольствием, это прежде всего нецелесообразно с экономической точки зрения - выращивать абсолютно все, от клюквы до бананов. Нужно производить то, чем богаты Россия и Беларусь, где есть естественные преимущества поставлять эту продукцию не только на внутренний, но и на внешний рынок. А там уже покупать то, что мы не можем производить в силу климатических условий, или то, что производить нецелесообразно в силу экономических причин", - резюмировал он.
Вместе сложней, но выгодней
У России и Беларуси, безусловно, есть точки соприкосновения в обеспечении продовольственной безопасности Союзного государства, считает директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов. "От этого союза выигрывает Беларусь, для нее Россия - важный и большой рынок, ключевой рынок для молочной продукции, например, для сахара. При этом есть определенная синергия, где мы друг друга дополняем, есть и проблемные вопросы, конечно", - считает эксперт.
К ним, в частности, Андрей Сизов отнес российские антисанкции, так как Беларусь никаких санкций не вводила. А то, что из Беларуси идут поставки различного рода спорной (на взгляд некоторых.-Прим. ред.) продукции, совершенно, по его мнению, не означает, что это какая-то контрабанда. "Беларусь - страна, которая не вводила никаких ограничений. Вы можете в теории, утрируя, вывезти хоть всю свою молочную продукцию в Россию и заместить ее импортом из ЕС", - объясняет он.
Еще один нюанс в общей картине обеспечения продовольственной безопасности Союзного государства, продолжает он, заключается в разном уровне вовлеченности государства в аграрный сектор. Российское сельское хозяйство в основном высококонкурентное рыночное, функционирующее в большинстве секторов при весьма ограниченной поддержке со стороны государства, если исходить из цифр доли государства в продажной цене. "В Беларуси ситуация другая, сельское хозяйство - преимущественно госсектор, менее конкурентоспособно, но зато с неизмеримо большей государственной поддержкой. Получается, что в рамках одного рынка российские производители конкурируют с белорусскими, у которых совершенно другая экономическая модель. И это до сих пор место для дискуссий и столкновения интересов", - резюмирует наш эксперт.
Белорусские молочники выбирают российский рынок
- Сегодня мы отправляем в Россию до 3,5 тысячи тонн цельномолочной продукции в месяц, постоянно прибавляя в объемах, - начальник отдела внешнеэкономической деятельности ОАО "Здравушка-милк" Константин Кондра готов рассказать о предприятии, известном не только в Борисове, где проживает немногими более 140 тысяч человек, только за пределами производственной зоны. На предприятие стекается молоко из сельхозпредприятий Минской области. Контроль за качеством - на всех этапах.
- В Россию мы поставляем широкий ассортимент - от молока и кефира до йогуртов и творожных сырков, - уточняет Константин Кондра. - Сегодня завод производит почти полторы сотни наименований продукции. Российский рынок осваивали не один год. Начинали лет 15 назад с поставок в Смоленск, постепенно расширяя их географию. Наверняка мало кто помнит продукцию, произведенную Борисовским молочным комбинатом. С 2004 года вся она выпускается под торговой маркой "Здравушка-милк". Именно этот бренд известен российским потребителям.
В 2018 году борисовский завод вышел на продажу почти 5 тысяч тонн цельномолочной продукции в Россию в месяц. В какой-то момент на поставки временные ограничения ввел Россельхознадзор.
- Но торговые прилавки пустовать не будут, наше место заняла продукция других производителей, - говорит мой собеседник. - Так что после снятия ограничений пришлось заново завоевывать репутацию. Натуральность и вкус - вот за что ценят нашу продукцию. Недаром девиз компании - "Ощути вкус полезного!". На наших биойогуртах используется логотип знаменитого белорусского футбольного клуба "БАТЭ" - спортсмены приверженцы здорового питания.
Сегодня на экспорт уходит половина выпускаемой в Борисове молочной продукции. Помимо России это Казахстан и Китай, недавно организовали первую поставку в Сингапур.
Не один год на российском рынке знают и продукцию предприятия из Волковыска - ОАО "Беллакт". В 2007 году в России был даже открыт торговый дом этого предприятия. По словам начальника отдела ВЭД Ильи Корогодова, продукция представлена в 60 регионах России. Особую популярность завоевали продукты детского питания - сухие молочные смеси, быстрорастворимые и жидкие каши. В этом году их уже поставлено около 700 тонн.
- Сырьевая зона предприятия - окрестности Беловежской пущи, - говорит Илья Корогодов. - Хорошая экология - это, соответственно, достойное качество сырья. К нему особые требования, поскольку выпускаем продукцию для детей раннего возраста. Фермы, с которых поставляется молоко, проходят отдельную аккредитацию, на входе - усиленный лабораторный контроль, автоматизированное производство в цехах - участие человека минимально. С марта из-за ковида вход на производство для посторонних закрыт, усилен санитарный контроль. На проходной специальный прибор автоматически измеряет температуру каждого работника.
До 40 процентов продукции волковыского предприятия уходит на внешний рынок. Собственно, подобным образом строят реализацию и другие белорусские предприятия по переработке молока. По словам начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексея Богданова, доля экспортных поставок молочной продукции составляет 60% от объема производства, при этом практически все производимое сухое обезжиренное и сухое цельное молоко поставляется за рубеж. У сыров и масла также высокая доля экспорта - 83,5 и 68 процентов соответственно. В разрезе рынка Россия остается доминирующим партнером ввиду сложившихся многолетних торгово-экономических отношений, удобной логистики, отсутствия торговых барьеров.
За последние пять лет объем белорусского экспорта молочной продукции вырос на 34 процента, или на 600 млн долларов. В 2019 году он составлял 2,3 млрд долларов. С учетом планов по увеличению производства молока до 9,2 млн тонн к 2025 году и до 10,5 млн тонн к 2030-му экспорт молочной продукции, по расчетам белорусского Минсельхозпрода, будет расти и дальше. Прогнозируется, что он достигнет 3,1 млрд долларов к 2025 году, а к 2030-му подойдет к 4 млрд долларов.
Как мы в Москве готовили салат оливье
Чтобы выбрать самый традиционный вариант, провожу опрос в соцсетях. Тема оливье разжигает виртуальную битву. (Говорят, на втором месте по конфликтности после борща!) Убеждаемся, что настоящий оливье обязан быть с колбаской!
Итак, в моем салате все ингредиенты исключительно белорусского производства: колбаса вареная "Докторская" (Брестский мясокомбинат), 300 г; белорусский картофель из магазина "Ваша лавка", 500 г; маринованные огурцы "Деликатесные" от Горынского агрокомбината; яйца "Праксики", 4 штуки прямиком с Солигорской птицефабрики; майонез "Деликатье", 200 г, производства "Камако"; лук репка, 100 г, и морковь, 200 г - из магазина belprodykt.ru. Подсчитала: чуть больше двух килограммов салата обошлись семейному бюджету в 375 рублей.
К слову, знаете ли вы, что существует "индекс оливье"? Звучит забавно, но это реальный статистический термин: накануне Нового года и в России, и в Беларуси эксперты подсчитывают, как выросла в цене порция самого новогоднего салата - оливье. Так, в прошлом году в России индекс оливье был 4,6%, а в Беларуси - 3,7%. В России индекс публикуется на сайте Росстата (www.rosstat.gov.ru). Специалисты "готовят" два килограмма салата - я сделала свой как раз по этому рецепту. Цены они учитывают средние розничные и выводят общий индекс по России. В Беларуси индекс рассчитывают в СМИ, также на основе статистики. В этом году индекс оливье пока не подсчитали.
Кстати
В этом году в Москве отменены традиционные ярмарки белорусских товаров в Сокольниках и на ВДНХ. Но зато с 1 по 6 декабря должна состояться ярмарка в Даниловском event hall. Здесь можно будет купить и продукты питания, и непродовольственные товары, в том числе одежду и обувь.
Работают в Москве и магазины, специализирующиеся именно на продукции из Беларуси. Многие обзавелись сайтами и предлагают доставку. Вот несколько из них: "Белорусский фермер" (торгует продуктами онлайн и в двух торговых точках в городе), "Молоко на дом", "Белорусские продукты".
Рыбный день Раисы Берестень
Белорусские фермеры ищут через свою бывшую соотечественницу надежных партнеров в российских регионах, а астраханские сельхозпроизводители узнают, как им выйти со своим товаром в Беларусь. Раиса Берестень возглавляет комитет по внешнеэкономической деятельности астраханской Торгово-промышленной палаты.
А начиналось все в 2001 году, когда Раиса наладила поставки в Беларусь астраханской свежемороженой и вяленой рыбы - воблы, леща, красноперки, сома, щуки. Особенно оценили в Беларуси астраханскую воблу. Как объяснила Раиса Алексеевна, считается, что она выводит радионуклиды. На речную рыбу в Беларуси оказался самый большой спрос: в путину предпринимательница отправляет три-четыре 20-тонных фуры в неделю, в сезон - около 400 тонн. И даже в пандемию спрос не упал...
Кроме рыбы Раиса Берестень решила познакомить белорусов со знаменитыми астраханскими арбузами и томатами, а заодно - с перцами, луком и дынями. И несмотря на то что Беларусь славится своим картофелем, приучила земляков покупать астраханский, потому что созревает он здесь уже в июне, когда все вокруг только посадили.
Содействует Раиса Берестень и импорту. Например, белорусских семян, производители которых ищут новые рынки сбыта.
Что растет на вашем огороде?
Абас Матиев, пенсионер из ингушского селения Сурхахи:
- У меня большая семья: двенадцать детей, уже взрослых, многие из них имеют свои семьи. Помогают выжить продукты, выращенные на собственной грядке. Я вообще люблю копаться в огороде и саду, экспериментирую с растениями. Дважды мои достижения попадали в Книгу рекордов России, например, самый крупный плод груши. Несколько лет назад вырастил гигантский подсолнух. Наша семья не одна такая в Ингушетии. Почти у всех есть личное подворье, при высоком уровне безработицы и небольших зарплатах без него просто не обойтись.
Ксения Шмелева, домохозяйка, Браславский район:
- В мае переехали семьей из Минска в деревню под Браславом. Пока обустроились, заниматься огородом было уже поздновато. А вот осенью посадили на зиму клубнику, чеснок и лук. И перепахали 30 соток - на будущий год. Планируем посадить все: от картошки до гороха. Главное, оборудовать место для хранения, тогда круглый год будут свои овощи.
Зоя Александрова, пенсионерка, Дзержинский район:
- На даче тяжело стало работать - продала недавно. Теперь мой огород - это рынок или овощной отдел в магазине. Бывает, удивляюсь, когда на прилавках вижу импортный картофель. Неужели своего не хватает? А после Нового года случаются проблемы с морковью, луком, свеклой… Яблоки в магазинах тоже часто продают импортные. А где белорусские?
Николай Дацкевич, фермер, Пружанский район:
- Мне уже под 70, но еще года три назад занимался садоводством. Яблоки, груши… Даже алыча, поверьте, очень рентабельная культура. И если толковые хозяева возьмутся, так все продадут в Россию. Знаю по опыту. Теперь на этом можно неплохо зарабатывать. А раньше ведь сколько приезжало польских фур, которые цену нашим крестьянам сбивали.
Олег Коротких, водитель, Новосибирск:
- Очень хотел бы что-то на даче выращивать, вот только жена категорически против. Когда купили участок, она все газонной травой засеяла, и косит теперь эту траву - нравится ей такой отдых. Я ей говорю: давай хоть укропчику, петрушки посеем…
Айрат Камаев, специалист по информационной безопасности, Уфа:
- Когда весной сидели в квартире в самоизоляции, решили: обязательно нужен свой дом и участок. Летом оформили ипотеку и купили дачу с девятью сотками земли. И не прогадали: у нас в саду растут очень вкусные желтые и синие сливы, яблони, клубника, смородина и малина. Осенью собрали неплохой урожай огурцов, свеклы и моркови. И конечно, всегда свежая зелень на грядке и в теплице.