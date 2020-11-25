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Рубрика: Общество

Какие вещи нужно дезинфицировать чаще других и почему

Какие вещи нужно дезинфицировать чаще других и почему
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 266(8320)
С пандемией в нашу жизнь прочно вошли маски и антисептики - этот минимальный набор для борьбы с коронавирусом сегодня есть с собой практически у каждого.
После такой прогулки нужно не только помыть руки и собачьи лапы, но и обработать телефон и поводок. Фото: GettyImages После такой прогулки нужно не только помыть руки и собачьи лапы, но и обработать телефон и поводок. Фото: GettyImages
После такой прогулки нужно не только помыть руки и собачьи лапы, но и обработать телефон и поводок. Фото: GettyImages

Но санитарные врачи не устают напоминать, что защищать нужно не только слизистые и руки - регулярно дезинфицировать необходимо и вещи, с которыми мы часто соприкасаемся. И речь не только о телефонах и компьютерной клавиатуре. Корреспондент "РГ" составил список, который пригодится и после коронавируса - в нем вещи, которые могут стать источником заразы при легкомысленном отношении.

На связи

Фото: iStock
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Начнем, конечно, с мобильного телефона и других гаджетов - планшетных компьютеров, плееров, фитнес-браслетов и прочего. Современные смартфоны обычно считают, сколько раз за день их "поднимают", то есть берут в руки. Мой гаджет показывает, что в среднем за день я прикасаюсь к нему около 50 раз. А ведь есть еще и планшет - ему в будни тоже достается десяток-другой прикосновений, ну а мышка и клавиатура рабочего компьютера и вовсе отдыхают от моих рук только ночью. В Роспотребнадзоре говорят, что именно поэтому гаджеты нужно регулярно дезинфицировать, и в первую очередь это касается телефона - его причисляют к одним из главных источников бактерий и вирусов.

Все дело в том, что мы не только регулярно трогаем телефон, но и подносим его вплотную к лицу, а еще часто берем с собой в туалет. В итоге мы прикасаемся к телефону десятки раз за день немытыми руками, а после их мытья или дезинфекции снова хватаемся за гаджет, сводя на нет все усилия.

"Поэтому телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и так далее. И обязательно после окончания рабочего дня", - рекомендуют в Роспотребнадзоре. В ведомстве даже составили инструкцию. Использовать для дезинфекции в ней советуют салфетки и гели на основе спирта, а особое внимание стоит уделять тем частям гаджетов, которые соприкасаются с лицом. Если на телефоне есть чехол, то во время обработки его нужно снять и протереть отдельно как сам гаджет, так и чехол. При этом лучше обходиться вообще без чехла, рекомендуют врачи, - лишние детали только копят грязь и заразу.

Смотри в оба

Но если к чистоте телефонов с весны россияне и сами начали относиться ответственно, то многие другие вещи из "группы риска" по-прежнему не касались спиртовых салфеток. Столичный департамент здравоохранения даже составил Топ неочевидных вещей, требующих частой дезинфекции.

"На первом месте в нем находится вещь первой необходимости, которая сама нуждается в дезинфекции, - санитайзер, - рассказали в ведомстве. - Дезинфицируя все вокруг, он сам остается рассадником различных бактерий. Никто не задумывается о том, что мы берем санитайзер грязными руками и кладем его в различных далеко не стерильных местах. Поэтому возьмите за правило, продезинфицировав руки, заодно протереть и санитайзер".

Не забывайте протирать наушники и зарядные устройства

На втором месте еще один неочевидный аксессуар современного человека - часы. Сколько раз за день вы их поправляете? А если это модные сейчас электронные гаджеты, которые связаны с телефоном, то с их помощью нередко даже отвечают на звонки, а не только смотрят время. Так что протирать их нужно хотя бы раз в день.

Осторожнее нужно быть и очкарикам. Группа китайских ученых недавно опубликовала исследование о том, что очки помогают уберечься от вируса - те, кто их носит, реже прикасаются к глазам, да и если на вас чихнут и покашляют, то стекла защитят глаза от микрокапель. Другие ученые, впрочем, относятся к таким выводам скептически и указывают на то, что очки сами по себе могут быть источником инфекции. Причина все та же - очки постоянно трогают, поправляют, снимают и снова надевают. Корреспондент "РГ" знает это не понаслышке - съезжающую на кончик носа оправу я возвращаю на место регулярно. А вот дезинфицирую очки куда реже. Врачи уверены - зря.

На коротком поводке

Чаще брать в руки санитайзер нужно и собачникам, говорят медики. "Каждый раз, идя на прогулку с животным или возвращаясь с нее, мы дотрагиваемся до дверей в подъезде, трогаем кнопки в лифте и прочее. Поэтому, если у вас в доме есть животное, не забывайте периодически обрабатывать его поводок, а также каждый раз после прогулки мыть лапы. Особенно если в квартире есть маленькие дети", - рекомендуют в столичном депздраве.

Не меньшее внимание нужно и наушникам вместе с зарядными устройствами. Обычно эти вещи все носят с собой, часто трогают, а наушники кочуют из рук прямо в уши. Поэтому протирать их спиртом нужно несколько раз в день. Это же правило справедливо и для ключей - возвращаясь домой, мы берем их грязными руками, чтобы открыть двери. А потом можем прикоснуться к ним чистыми, чтобы проверить, заперлись ли изнутри. Если на ключах будут опасные бактерии или вирусы, то после достаточно будет почесать нос - и можно оформлять больничный.

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Наконец, не забывайте о пульте от телевизора. Эту вещь не только часто трогают, ее в отличие от телефона берут в руки разные люди - например, члены одной семьи. Так что не стоит ограничиваться его протиркой влажной тряпкой во время уборки - спиртовые салфетки здесь пригодятся куда больше.

Кстати, о санитайзерах. Важно не только часто протирать то, к чему вы прикасаетесь, но и использовать для этого проверенные средства. Врачи дают один простой совет - выбирайте антисептики, в составе которых не менее 60% изопропилового или минимум 70% этилового спирта. Читайте на этикетке, с чем борется это средство. Антибактериальный гель, к примеру, может быть недостаточно эффективен против вирусов. Также не подойдет аптечный раствор хлоргексидина без спирта - с вирусами он тоже не справится, рассказали "РГ" в Сеченовском университете.

А еще не стоит заменять санитайзеры народными средствами. Например, крепким алкоголем. В водке, как многие помнят, содержание спирта всего 40%, а нужно около 70%.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Александр Мелешенко
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Александр Мелешенко
Общество Здоровье

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