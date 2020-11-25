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25.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Каких уровней может достичь курс рубля в декабре

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

- С начала прошлой недели рубль обосновался у 76 за доллар и 90 за евро, двигаясь в очень узких торговых диапазонах. Основные российские биржевые индексы демонстрируют схожие колебания в узком диапазоне, но в данном случае - у локальных максимумов.

Фото: iStock
Рубль готов завершить 2020 год на удивление эффективно

При этом внешний фон весьма благоприятный: на мировых фондовых рынках развивается рост в акциях, а сырьевые валюты обновляют многомесячные или даже многолетние максимумы к доллару.

Еще лучше обстоят дела с нефтью. Котировки чёрного золота во вторник поднимались до 47 долларов за баррель Brent (максимумы с марта). При этом рубль в течение дня не только не развил наступление, но потерял часть завоеваний понедельника.

Рубль восстанавливается слабей, чем мог бы, если смотреть на динамику его сырьевых коллег, и явно не поспевает за нефтью. Эту слабость легко привязать к четырём факторам: высокой заболеваемости коронавирусом в России, что ограничивает экономику; неблагоприятной сезонностью платежного баланса; падением выручки от экспорта нефти из-за низких цен и соглашений в рамках ОПЕК+; опасениями, что новая администрация Белого Дома США ужесточит санкционную риторику.

В наступающем месяце рубль вполне может вернуться в рамки тренда на рост к доллару. Если говорить точней, то в следующем месяце высоки шансы ослабления доллара, что будет на руку российской валюте и нефти.

Цены на нефть превысили 47 долларов впервые с 6 марта этого года

Уровни вблизи 73 на конец года сейчас выглядят не такими уж недостижимыми, как в начале ноября на фоне текущих значений у 76. Правда, стоит помнить, что ослабление доллара, как и любой резервной валюты - это не улица с односторонним движением, как в валютах стран EM.

К тому же несколько настораживает как рынки буксуют на вершинах уже какое-то время, а рубль - сопротивляется выходу на новый уровень к доллару и уйти на полноценный тест 75. Точно также евро не отлипает от 90, переживая явный интерес покупателей на спаде к этому круглому уровню.

Видимо, игроки ждут более чётких сигналов, что мировые рынки перешли на следующий этап, что позволит рублю отойти от коронакризисных вершин и уверенно начать свой тренд на рост.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

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