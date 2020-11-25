Наконец-то, пусть и со значительным опозданием, стартовала клубная Лига чемпионов под эгидой Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Первыми в борьбу вступили девушки, а из российских команд - действующий обладатель "золота" Суперлиги казанское "Динамо-Ак Барс" под началом главного тренера Ришата Гилязутдинова.

Как мы уже сообщали, в Лиге чемпионов стандартная разъездная система с матчами дома и в гостях вынужденно заменена на так называемую туровую. Сначала на первый круг, а затем и на второй участники каждой конкретно группы собираются в одном городе и играют три дня подряд.

По жеребьевке казаночки определены в квартете "Е" вместе с итальянской "Новарой", польским "Хемиком" и чешским "Оломоуцем". В четвертьфинал выйдут победители всех пяти групп и еще три команды со вторых мест, они определятся по дополнительным показателям.

Турнир первого круга принимает действующий обладатель трофея "Новара", выигравшая Лигу чемпионов-2018/19. В прошлом сезоне обладатель трофея из-за пандемии не был определен. Официально у команды - хозяина площадки более сложное название, свидетельствующее о том, что главный спонсор - один из ведущих производителей островатого итальянского сыра горгонзола.

Вот этим-то сыром и "подавились" казаночки в стартовой встрече. "Новара" разбила нашего чемпиона со счетом 3:0 (25:19, 25:22, 25:13). В рядах соперниц на ведущих ролях были легионеры - бельгийка Бритт Эрботс, представительница Польши Мальвина Смажек-Годек, американки Хейли Вашингтон и Мича Хэнкок. Российские же клубы действующим регламентом Суперлиги ограничены двумя иностранными волейболистками. В Казани эти вакансии занимают хорватка Саманта Фабрис и мексиканка Саманта Брисио. "Динамо-Ак Барс", располагающее в своем составе ведущими игроками сборной России связующей Евгенией Старцевой и блокирующей Ириной Королевой, на площадке в Новаре имело довольно-таки бледный, непрезентабельный вид. Зато теперь понятна дальнейшая стратегия: нужно брать максимум во встречах с "Хемиком", заведомым аутсайдером "Оломоуцем".